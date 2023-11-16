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Суд заочно приговорил Милова к восьми годам по делу о фейках об армии

Ведомости

Басманный суд Москвы заочно приговорил бывшего замминистра энергетики Владимира Милова (признан в РФ иноагентом) к восьми годам колонии по делу о фейках о российской армии. Об этом говорится в сообщении суда.

Милов признан виновным по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (распространение фейков об армии по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды). Максимальное наказание по статье – 10 лет лишения свободы. Прокурор требовал для Милова девять лет колонии заочно.

Поводом для возбуждения уголовного дела стали видеоролики Милова на его YouTube-канале, пишет ТАСС.

Милов занимал должность замминистра энергетики России с мая по октябрь 2002 г. В период с 2012 по 2015 г. был председателем партии «Демократический выбор». Он считается соратником Алексея Навального (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). В 2021 г. Милов покинул Россию, по его словам, из-за опасений ареста. В мае 2022 г. он был внесен в список иноагентов.

В суде уточнили, что срок заключения будет исчисляться с момента его прибытия в Россию или экстрадиции. Ранее Милов был объявлен в международный розыск. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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