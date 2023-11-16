Суд заочно приговорил Милова к восьми годам по делу о фейках об армии

Милов занимал должность замминистра энергетики России с мая по октябрь 2002 г. В период с 2012 по 2015 г. был председателем партии «Демократический выбор». Он считается соратником Алексея Навального (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). В 2021 г. Милов покинул Россию, по его словам, из-за опасений ареста. В мае 2022 г. он был внесен в список иноагентов.