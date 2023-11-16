Суд заочно приговорил Милова к восьми годам по делу о фейках об армии
Басманный суд Москвы заочно приговорил бывшего замминистра энергетики Владимира Милова (признан в РФ иноагентом) к восьми годам колонии по делу о фейках о российской армии. Об этом говорится в сообщении суда.
Милов признан виновным по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (распространение фейков об армии по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды). Максимальное наказание по статье – 10 лет лишения свободы. Прокурор требовал для Милова девять лет колонии заочно.
Поводом для возбуждения уголовного дела стали видеоролики Милова на его YouTube-канале, пишет ТАСС.
Милов занимал должность замминистра энергетики России с мая по октябрь 2002 г. В период с 2012 по 2015 г. был председателем партии «Демократический выбор». Он считается соратником Алексея Навального (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). В 2021 г. Милов покинул Россию, по его словам, из-за опасений ареста. В мае 2022 г. он был внесен в список иноагентов.
В суде уточнили, что срок заключения будет исчисляться с момента его прибытия в Россию или экстрадиции. Ранее Милов был объявлен в международный розыск.