GAZP118,89-0,1%CNY Бирж.10,435-0,24%IMOEX2 664,29+0,91%RTSI1 185,63+1,14%RGBI119,33+0,13%RGBITR783,29+0,16%
Полиция пригласила для оформления документов блогера Черкашина

Ситуация с блогером Иваном Черкашиным, которому грозила депортация из России, близка к разрешению. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, Черкашина пригласили в миграционное подразделение в Санкт-Петербурге для оформления документов, которые позволят урегулировать его правовой статус в России. «Мои коллеги в возможно короткие сроки проведут необходимые проверки и примут соответствующие решения», – написала Волк.

До этого глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина рассказывала о ситуации Черкашина в своем Telegram-канале. По ее данным, молодой человек переехал в Россию из Казахстана, работает токарем на заводе и через свой блог популяризирует рабочие профессии. На его страницу подписаны почти 300 000 человек.

Как сообщал сам Черкашин, его внесли в реестр нарушителей миграционного режима после сбоя в базе данных МВД. По его словам, из-за ошибки он оказался в реестре контролируемых лиц, его банковские счета были заблокированы, а самому блогеру стала грозить депортация с запретом на въезд в Россию на пять лет.

С призывом разобраться в ситуации 21 мая выступила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова. Она заявила, что недопустимо, когда человек может пострадать из-за технической ошибки. «Мы не можем себе позволить терять таких людей, особенно когда речь идет о бюрократической накладке», – писала омбудсмен.

