Ассоциация ветеранов спецоперации расширит сеть отделений по всей России
Лидеры крупнейшего ветеранского сообщества России собрались на общероссийские сборы Ассоциации ветеранов СВО, чтобы обсудить развитие организации, обменяться опытом и определить новые направления работы, сообщает пресс-служба сообщества. В мероприятии приняли участие представители всех регионов России.
Участников приветствовал начальник Управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков. Он подчеркнул важность поддержки ветеранов спецоперации со стороны тех, кто уже прошел адаптацию к мирной жизни. «Государство делает все возможное, чтобы поддержать ветеранов специальной военной операции, но когда вы еще и сами включаетесь в поддержку своих боевых товарищей – это дорогого стоит», – отметил Новиков.
Исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Афанасьев заявил, что одной из главных задач организации станет создание отделений в муниципалитетах.
Во время сборов Ассоциация ветеранов СВО подписала соглашение о сотрудничестве с Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления (ВАРМСУ). Сопредседатель ВАРМСУ Ирина Гусева заявила, что ветераны спецоперации востребованы в системе муниципального управления. По ее словам, служба в органах местного самоуправления может стать для военнослужащих продолжением служения стране уже в мирной жизни.
В программе сборов запланированы пленарные сессии, посвященные деятельности поисковых отрядов, роли НКО во внутренней политике регионов и организации спортивных мероприятий памяти погибших участников спецоперации.
Накануне официальной части ветераны приняли участие в соревнованиях по гребле и биатлонном кросс-спринте. Председатель наблюдательного совета Ассоциации «Клуб Русская морская традиция» Юрий Шамалов вручил переходящий кубок победителям и сообщил, что турнир станет ежегодным.
21 апреля фонд «Защитники Отечества» и Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) подписали соглашение о сотрудничестве. Это произошло на форуме «Малая родина – сила России». Стороны договорились о совместной работе по развитию отделов фонда в крупных муниципальных образованиях.