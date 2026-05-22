В Старобельске ликвидировали открытое горение после атаки БПЛА по колледжу
Пожарные ликвидировали открытое горение на территории колледжа в Старобельске в ЛНР, где после удара ВСУ произошел пожар. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.
«Открытое горение в зданиях на территории колледжа ликвидировано. Общая площадь пожара составила 1300 кв. м», – сообщил собеседник агентства.
До этого посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявлял, что удар по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа, предварительно, был нанесен с использованием десяти украинских дронов, запущенных из Харьковской области.
По его словам, атака осуществлялась тяжелыми беспилотниками самолетного типа с расстояния около 100 км. Мирошник подчеркивал, что целью удара стал гражданский объект, рядом с которым не было военной инфраструктуры.
По последним данным, в результате удара по общежитию колледжа погибли четыре человека, еще 40 получили ранения. Об этом сообщала министр здравоохранения ЛНР Наталья Пащенко. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал произошедшее чудовищным преступлением, заявив, что удар был нанесен по гражданскому объекту, где находились дети и молодые люди.
Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев призвал ООН дать оценку атаке на общежитие колледжа в Старобельске как военному преступлению. Он подчеркнул, что «оправдать этот удар киевским властям не получится», так как поблизости нет никаких военных объектов.