CNY Бирж.10,552+1,12%ARSA7,77+0,39%CHKZ16 900+0,6%IMOEX2 632,61-1,19%RTSI1 164,7-1,77%RGBI119,34+0,03%RGBITR783,59+0,06%
Главная / Общество /

В Старобельске ликвидировали открытое горение после атаки БПЛА по колледжу

Пожарные ликвидировали открытое горение на территории колледжа в Старобельске в ЛНР, где после удара ВСУ произошел пожар. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

«Открытое горение в зданиях на территории колледжа ликвидировано. Общая площадь пожара составила 1300 кв. м», – сообщил собеседник агентства.

До этого посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявлял, что удар по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа, предварительно, был нанесен с использованием десяти украинских дронов, запущенных из Харьковской области.

По его словам, атака осуществлялась тяжелыми беспилотниками самолетного типа с расстояния около 100 км. Мирошник подчеркивал, что целью удара стал гражданский объект, рядом с которым не было военной инфраструктуры.

По последним данным, в результате удара по общежитию колледжа погибли четыре человека, еще 40 получили ранения. Об этом сообщала министр здравоохранения ЛНР Наталья Пащенко. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал произошедшее чудовищным преступлением, заявив, что удар был нанесен по гражданскому объекту, где находились дети и молодые люди.

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев призвал ООН дать оценку атаке на общежитие колледжа в Старобельске как военному преступлению. Он подчеркнул, что «оправдать этот удар киевским властям не получится», так как поблизости нет никаких военных объектов.

Последствия атаки на колледж и общежитие с подростками в Старобельске
22 мая вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа педуниверситета в ЛНР. По предварительным данным, погибли не менее четырех человек. Как минимум 40 пострадали.
22 мая вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа педуниверситета в ЛНР. По предварительным данным, погибли не менее четырех человек. Как минимум 40 пострадали. / Евгений Биятов / РИА Новости

