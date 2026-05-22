В Старобельске ликвидировали открытое горение после атаки БПЛА по колледжу

По последним данным, в результате удара по общежитию колледжа погибли четыре человека, еще 40 получили ранения. Об этом сообщала министр здравоохранения ЛНР Наталья Пащенко. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал произошедшее чудовищным преступлением, заявив, что удар был нанесен по гражданскому объекту, где находились дети и молодые люди.