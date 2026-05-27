Бутягин получил официальный отказ минюста Польши в экстрадиции на Украину
Министр юстиции Польши принял решение об отказе в экстрадиции российского археолога Александра Бутягина на Украину. Об этом сообщили в Telegram-канале «Адвокат для Александра Бутягина».
Соответствующий документ был официально передан адвокатам и затем самому Бутягину. Решение датировано 28 апреля 2026 г. В сообщении говорится, что решение является окончательным, обязательным к исполнению и не подлежит обжалованию.
Уточняется, что археолог не будет добиваться возврата арестованной техники через суд, чтобы не увеличивать юридические расходы.
Близкие Бутягина также сообщили о решении направить оставшиеся средства, собранные для его поддержки, в европейский фонд помощи гражданам РФ. Речь идет о сумме 17 992 евро.
28 апреля Бутягина освободили в рамках обмена на белорусско-польской границе. Обмен проходил по формуле «пять на пять» при участии граждан России, Белоруссии и других стран СНГ. Бутягин был задержан еще в декабре 2025 г. в Польше по запросу Украины. Суд арестовал его, а Киев добивался экстрадиции российского ученого.
4 мая Бутягин вернулся к своей работе в Государственном Эрмитаже. Как отметил гендиректор музея Михаил Пиотровский, археолог «вернулся из затянувшегося отпуска и возвращается с сегодняшнего дня на работу после пребывания в польском плену».