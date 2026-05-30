Арашуков предлагал $5 млн за привилегии в «Черном дельфине»
Бывший сенатор Рауф Арашуков, отбывающий пожизненное наказание, первоначально предлагал сотрудникам исправительной колонии «Черный дельфин» взятку в размере $5 млн за создание особых условий содержания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы суда.
Согласно документам, инициатива передачи незаконного вознаграждения исходила от самого Арашукова. Начальнику оперативного отдела колонии предлагали взятку сначала в размере $5 млн, а при следующей встрече – 5 млн руб. для передачи начальнику УФСИН России по Оренбургской области, а ему в размере 1 млн руб. за привилегированные условия при отбывании наказания.
Это не первый случай дачи взятки со стороны Арашукова. 18 марта Генпрокуратура сообщала, что Оренбургский областной суд в апелляционном порядке подтвердил виновность Арашукова по делу о даче взятки сотруднику исправительного учреждения. Он был признан виновным по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу).
В декабре 2022 г. Мосгорсуд приговорил Арашукова и его отца Рауля к пожизненному лишению свободы. Было установлено, что они создали преступное сообщество, контролировавшее значительную часть газового бизнеса на Северном Кавказе. Речь также шла о похищении природного газа и средств предприятий газовой отрасли на сумму около 4,4 млрд руб. Ущерб был взыскан в пользу «Газпром межрегионгаза» и его региональных дочерних обществ. Кроме того, суд установил их причастность к организации убийств активиста Аслана Жукова и советника главы КЧР Фраля Шебзухова в 2010 г. Арашуков-младший также был признан виновным в избиении депутата гордумы Черкесска Руслана Карданова, чтобы тот изменил показания.