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Перед Крымским мостом образовалась пробка из 800 автомобилей

Ведомости

Очередь на проезд по Крымскому мосту со стороны Керчи превысила 800 автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале, который публикует оперативную информацию о ситуации на мосту.

По данным на 15:00 мск, в очереди на ручной досмотр находились 803 транспортных средства. «Время ожидания около трех часов», – сказано в сообщении.

При этом со стороны Тамани заторов на въезде на мост не зафиксировано.

В Крыму запретили публиковать фото и видео перемещения бензовозов

Общество

На фоне повышенного транспортного потока в Крыму продолжают действовать ограничения, связанные с обеспечением региона топливом. 4 июня глава республики Сергей Аксенов сообщал о временной приостановке продажи бензина за наличный расчет и прекращении свободной реализации топливных талонов.

По его словам, заправка по ранее приобретенным талонам осуществляется с ограничением до 20 л топлива в одни руки. Для контроля за соблюдением этих мер на АЗС организовано дежурство представителей властей.

Аксенов подчеркивал, что службы жизнеобеспечения, включая коммунальные предприятия, скорую помощь, силовые структуры и общественный транспорт, обеспечены топливом в полном объеме. В госучреждениях также была проведена оптимизация использования служебного транспорта.

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