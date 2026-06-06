Отец Маска заявил, что отдал бы Нобелевскую премию Трампу
Отец американского бизнесмена Илона Маска, южноафриканский предприниматель Эррол Маск признался, что вручил бы Нобелевскую премию мира президенту США Дональду Трампу. Об этом он сообщил в интервью «РИА Новости» на полях ПМЭФ.
Маск назвал Трампа лучшим кандидатом на Нобелевскую премию мира, отметив, что тот изо всех сил старается навести порядок в мире. Он также отметил, что венесуэльский оппозиционер Мария Корина Мачадо, ставшая лауреатом премии мира в 2025 г., сразу же передала ее Трампу, что, по его словам, «говорит само за себя».
В августе 2025 г. Камбоджа официально выдвинула Трампа на Нобелевскую премию мира за содействие в восстановлении мира на границе государства. В преддверии вручения премии в этом году Трамп неоднократно публично заявлял, что он заслужил премию. Но премию в октябре 2025 г. присудили Мачадо. В комитете отметили ее борьбу за демократические права венесуэльского народа и мирный переход от диктатуры к демократии. На Нобелевскую премию мира были номинированы 287 кандидатов.
В январе Трамп заявил, что после того как ему отказались присуждать Нобелевскую премию, он больше не будет думать о мире, а отдаст предпочтение тому, что будет «хорошо и правильно для США».