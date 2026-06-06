Отец Маска заявил, что отдал бы Нобелевскую премию Трампу

В августе 2025 г. Камбоджа официально выдвинула Трампа на Нобелевскую премию мира за содействие в восстановлении мира на границе государства. В преддверии вручения премии в этом году Трамп неоднократно публично заявлял, что он заслужил премию. Но премию в октябре 2025 г. присудили Мачадо. В комитете отметили ее борьбу за демократические права венесуэльского народа и мирный переход от диктатуры к демократии. На Нобелевскую премию мира были номинированы 287 кандидатов.