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Госдума одобрила запрет на отказ от SIM-карты в первые 90 дней

Ведомости

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, который вводит запрет на расторжение договора с оператором связи в течение 90 дней после получения SIM-карты. Документ входит во второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством.

Новые нормы направлены на противодействие мошенническим схемам, в том числе связанным с использованием подставных абонентских номеров.

Законопроект также устанавливает дополнительные требования к использованию SIM-карт несовершеннолетними. Родители или законные представители смогут уведомлять оператора связи о передаче абонентского номера ребенку с указанием его возраста. Предполагается, что это позволит обеспечить доступ к безопасному контенту и усилить защиту детей от мошенников.

15 мая в Росфинмониторинге сообщали, что по итогам 2025 г. количество киберпреступлений в России впервые за несколько лет сократилось на 12%. Статс-секретарь – заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд пояснял, что положительная динамика связана с уже принятым пакетом мер против кибермошенничества.

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