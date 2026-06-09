Госдума одобрила запрет на отказ от SIM-карты в первые 90 дней
Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, который вводит запрет на расторжение договора с оператором связи в течение 90 дней после получения SIM-карты. Документ входит во второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством.
Новые нормы направлены на противодействие мошенническим схемам, в том числе связанным с использованием подставных абонентских номеров.
Законопроект также устанавливает дополнительные требования к использованию SIM-карт несовершеннолетними. Родители или законные представители смогут уведомлять оператора связи о передаче абонентского номера ребенку с указанием его возраста. Предполагается, что это позволит обеспечить доступ к безопасному контенту и усилить защиту детей от мошенников.
15 мая в Росфинмониторинге сообщали, что по итогам 2025 г. количество киберпреступлений в России впервые за несколько лет сократилось на 12%. Статс-секретарь – заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд пояснял, что положительная динамика связана с уже принятым пакетом мер против кибермошенничества.