Госдума одобрила запрет на отказ от SIM-карты в первые 90 дней

15 мая в Росфинмониторинге сообщали, что по итогам 2025 г. количество киберпреступлений в России впервые за несколько лет сократилось на 12%. Статс-секретарь – заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд пояснял, что положительная динамика связана с уже принятым пакетом мер против кибермошенничества.