МВД предупредило о схеме мошенников с талонами на топливо

В тот же день вице-премьер РФ Александр Новак провел совещание по ситуации на рынке топлива, где призвал определить конкретные шаги по отслеживанию ситуации в отрасли. Ограничения на продажу топлива в Крыму введены с конца мая. Отпуск бензина АИ-92 ограничили объемом до 20 л на одно транспортное средство, а заправку канистр запретили.