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МВД предупредило о схеме мошенников с талонами на топливо

Ведомости

Мошенники стали предлагать купить талоны на бензин по выгодной цене на фоне введения ограничений в этой сфере в Крыму, сообщило в Telegram-канале управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

«Это очередное напоминание о том, что мошенники внимательно следят за новостной повесткой и оперативно адаптируют свои сценарии под темы, которые привлекают внимание людей и генерируют высокий трафик», – подчеркнули в киберполиции.

По данным ведомства, пользователя призывают к быстрому принятию решения и переводу средств. Представители МВД отметили, что такие схемы основаны на ажиотаже и ощущении дефицита.

8 июня Минэнерго РФ заявило, что сложности с поставками топлива в южных регионах связаны с ростом атак на предприятия топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Ведомство ответило, что был сформирован отраслевой штаб, куда входят представители ключевых компаний российского ТЭКа, для обеспечения «стабильной и эффективной работы всего топливно-энергетического комплекса страны».

В тот же день вице-премьер РФ Александр Новак провел совещание по ситуации на рынке топлива, где призвал определить конкретные шаги по отслеживанию ситуации в отрасли. Ограничения на продажу топлива в Крыму введены с конца мая. Отпуск бензина АИ-92 ограничили объемом до 20 л на одно транспортное средство, а заправку канистр запретили.

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