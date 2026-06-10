Суд отменил решение о банкротстве экс-владельца банка «Югра» Хотина
Девятый арбитражный апелляционный суд отменил решение о признании банкротом бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина. Об этом «РАПСИ» сообщили в суде.
Апелляционная инстанция удовлетворила жалобы Росимущества и Федеральной налоговой службы, отменив решение Арбитражного суда Москвы от 8 апреля 2026 г. Тогда по заявлению Альфа-банка Хотин был признан банкротом, а в отношении него была введена процедура реализации имущества сроком на шесть месяцев.
Ранее суд включил в третью очередь реестра кредиторов требования Альфа-банка на 45,6 млрд руб. основного долга. Кроме того, отдельно в третью очередь были включены пени в размере 45,1 млрд руб.
6 октября 2025 г. стало известно, что следователи МВД завершили расследование второго уголовного дела об организованном преступном сообществе (ОПС) под руководством Хотина. Его обвиняют по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества). Фигуранты обвиняются в хищении 58,6 млрд руб. от продажи 1,5 млн т нефти, добытой на арестованных активах компании «Русь-ойл».
Банкир отбывает наказание в виде девяти лет лишения свободы за растрату 23,6 млрд руб. банка «Югра», приговор был вынесен в марте 2024 г. На большую часть активов Хотина был наложен арест, в марте этого года ФССП подала 13 исков к его структурам с требованием передать принадлежащее им имущество государству. 25 сентября московский суд взыскал с Хотина в доход государства 220,4 млрд руб.