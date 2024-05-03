Альфа-банк продаст права требования к структурам Хотина еще на 45 млрд рублей

Альфа-банк продает долговые обязательства принадлежащих экс-банкиру Алексею Хотину фирм «Оптиматехностимул» и «Корпорация Агрегат». Соответствующее уведомление опубликовано на сайте электронной торговой площадки «Сбер-А». Там сказано, что общая сумма требований к этим компаниям составляет примерно 45 млрд руб., но Альфа-банк готов уступить эти обязательства за 7,64 млрд руб. Более того, в ходе голландского аукциона эта цена может снизиться до 3,1 млрд руб. (на этой сумме аукцион остановят, если покупатель не будет найден). Представитель финансовой организации не ответил на запрос «Ведомостей».