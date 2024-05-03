Альфа-банк продаст права требования к структурам Хотина еще на 45 млрд рублей

Альфа-банк продаст права требования к структурам Хотина еще на 45 млрд рублейЗалогом по этому долгу выступают два крупных объекта коммерческой недвижимости в Москве
Альфа-банк продает долговые обязательства принадлежащих экс-банкиру Алексею Хотину фирм «Оптиматехностимул» и «Корпорация Агрегат». Соответствующее уведомление опубликовано на сайте электронной торговой площадки «Сбер-А». Там сказано, что общая сумма требований к этим компаниям составляет примерно 45 млрд руб., но Альфа-банк готов уступить эти обязательства за 7,64 млрд руб. Более того, в ходе голландского аукциона эта цена может снизиться до 3,1 млрд руб. (на этой сумме аукцион остановят, если покупатель не будет найден). Представитель финансовой организации не ответил на запрос «Ведомостей».
Алексей Хотин и его отец Юрий долгое время считались одними из крупнейших владельцев коммерческой недвижимости в России. В их собственности было около 40 объектов в Москве общей площадью 2,1 млн кв. м. В марте этого года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Хотина-младшего к девяти годам колонии за растрату 23,6 млрд руб. банка «Югра».