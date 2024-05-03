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Альфа-банк продаст права требования к структурам Хотина еще на 45 млрд рублей

Залогом по этому долгу выступают два крупных объекта коммерческой недвижимости в Москве
Екатерина Волкова
«Оптиматехностимулу» и «Корпорации Агрегат», согласно «СПАРК-Интерфаксу», принадлежат торговый центр «Черемушки»/ Александра Астахова / Ведомости

Альфа-банк продает долговые обязательства принадлежащих экс-банкиру Алексею Хотину фирм «Оптиматехностимул» и «Корпорация Агрегат». Соответствующее уведомление опубликовано на сайте электронной торговой площадки «Сбер-А». Там сказано, что общая сумма требований к этим компаниям составляет примерно 45 млрд руб., но Альфа-банк готов уступить эти обязательства за 7,64 млрд руб. Более того, в ходе голландского аукциона эта цена может снизиться до 3,1 млрд руб. (на этой сумме аукцион остановят, если покупатель не будет найден). Представитель финансовой организации не ответил на запрос «Ведомостей».

Алексей Хотин и его отец Юрий долгое время считались одними из крупнейших владельцев коммерческой недвижимости в России. В их собственности было около 40 объектов в Москве общей площадью 2,1 млн кв. м. В марте этого года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Хотина-младшего к девяти годам колонии за растрату 23,6 млрд руб. банка «Югра».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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