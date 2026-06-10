Путин: Россия выполняет все соцобязательства и расширяет меры поддержки

Уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова на встрече с президентом сообщила, что в 2025 г. количество родителей, восстановивших права на своих детей, достигло исторического максимума в 2844 человека. Она добавила, что за 2025 г. было выявлено 22 000 социальных сирот, что почти на 17% меньше, чем в 2024 г. Численность детей, родители которых лишены родительских прав или ограничены в правах, сократилось на 25,5% до 16 400.