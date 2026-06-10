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Главная / Общество /

Путин: Россия выполняет все соцобязательства и расширяет меры поддержки

Ведомости

Российские власти в полном объеме исполняют все ранее взятые социальные обязательства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства.

По его словам, государство продолжает вводить новые меры поддержки граждан, прежде всего для семей с детьми.

Уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова на встрече с президентом сообщила, что в 2025 г. количество родителей, восстановивших права на своих детей, достигло исторического максимума в 2844 человека. Она добавила, что за 2025 г. было выявлено 22 000 социальных сирот, что почти на 17% меньше, чем в 2024 г. Численность детей, родители которых лишены родительских прав или ограничены в правах, сократилось на 25,5% до 16 400.

Путин, в свою очередь, отметил, что задача государства – «выстроить меры поддержки таким образом, чтобы семьям с большим количеством детей – ну и с небольшим, все равно, – чтобы они – наши, которых должно быть больше, – были счастливы».

1 июня российский лидер провел традиционную встречу с уполномоченным по правам ребенка в День защиты детей. На предыдущей встрече в 2025 г. Путин поддержал предложение Львовой-Беловой о преобразовании Всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства во Всероссийскую службу помощи семье.

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