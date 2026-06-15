Зюганов раскритиковал пересмотр итогов приватизации
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов раскритиковал текущий пересмотр итогов приватизации. Передача активов от одних олигархов другим не работает на страну, в отличие от национализации, заявил он в интервью «Ведомостям».
По словам лидера КПРФ, результатом пересмотра приватизационных сделок должна быть работа доходов важнейших отраслей «на укрепление потенциала страны, на ее казну, на интересы общества».
«А если это просто передача собственности от одних олигархических кланов другим, то такая операция ничего полезного стране и гражданам не приносит. И деприватизацией она де-факто не является. Тех же щей да пожиже влей», – заявил Зюганов.
Лидер коммунистической партии напомнил, что в 1990-е гг. в стране не было полноценной приватизации. По его словам, «было преступное разграбление под руководством Чубайса», когда «по цене трех иномарок» продавались заводы, где работали тысячи людей. Сейчас КПРФ предлагает изменить подход к распределению национального богатства: природные ресурсы, недра и стратегическая сырьевая база «должны принадлежать всему народу». Важными направлениями Зюганов также назвал поддержку сельского хозяйства и обновление инфраструктуры ЖКХ.
26 мая 2026 г. Госдума приняла закон о десятилетнем сроке исковой давности по спорам о приватизации. Документ вносит поправки в Гражданский кодекс и предусматривает, что срок подачи исков об истребовании имущества, выбывшего из государственной или муниципальной собственности в результате приватизации, а также по иным требованиям, связанным с нарушением законодательства о приватизации, не может превышать 10 лет с момента нарушения права. Тогда же президент РФ Владимир Путин на встрече с главой РСПП Александром Шохиным заявлял, что институт срока давности служит защите интересов государства и общества.