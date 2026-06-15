Зюганов раскритиковал пересмотр итогов приватизации

26 мая 2026 г. Госдума приняла закон о десятилетнем сроке исковой давности по спорам о приватизации. Документ вносит поправки в Гражданский кодекс и предусматривает, что срок подачи исков об истребовании имущества, выбывшего из государственной или муниципальной собственности в результате приватизации, а также по иным требованиям, связанным с нарушением законодательства о приватизации, не может превышать 10 лет с момента нарушения права. Тогда же президент РФ Владимир Путин на встрече с главой РСПП Александром Шохиным заявлял, что институт срока давности служит защите интересов государства и общества.