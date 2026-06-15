Росавиация сняла ограничения на полеты в аэропортах «Домодедово» и «Жуковский»
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в московских аэропортах «Домодедово» и «Жуковский». Об этом 15 июня сообщила пресс-служба Росавиации.
«Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в «Домодедово», «Жуковском», – говорится в сообщении ведомства.
Меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнили в Росавиации.
14 июня из-за ограничений в аэропортах Сочи, Геленджика и Краснодара были задержаны более 40 рейсов. В ночь на 15 июня силы ПВО перехватили и уничтожили 123 украинских беспилотника самолетного типа над 13 регионами России и двумя морями. Четыре из них были сбиты на подлете к Москве.