Росавиация сняла ограничения на полеты в аэропортах «Домодедово» и «Жуковский»

14 июня из-за ограничений в аэропортах Сочи, Геленджика и Краснодара были задержаны более 40 рейсов. В ночь на 15 июня силы ПВО перехватили и уничтожили 123 украинских беспилотника самолетного типа над 13 регионами России и двумя морями. Четыре из них были сбиты на подлете к Москве.