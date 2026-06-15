Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
PHOR6 032-1,42%CNY Бирж.10,647+0,41%IMOEX2 536,79+0,85%RTSI1 111,35+0,85%RGBI118,5+0,06%RGBITR784,02+0,19%
Главная / Общество /

Росавиация сняла ограничения на полеты в аэропортах «Домодедово» и «Жуковский»

Ведомости

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в московских аэропортах «Домодедово» и «Жуковский». Об этом 15 июня сообщила пресс-служба Росавиации.

«Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в «Домодедово», «Жуковском», – говорится в сообщении ведомства.

Меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнили в Росавиации.

14 июня из-за ограничений в аэропортах Сочи, Геленджика и Краснодара были задержаны более 40 рейсов. В ночь на 15 июня силы ПВО перехватили и уничтожили 123 украинских беспилотника самолетного типа над 13 регионами России и двумя морями. Четыре из них были сбиты на подлете к Москве.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте