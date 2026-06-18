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Суд конфисковал у блогера Митрошиной 115 млн рублей

Ведомости

Тверской райсуд Москвы конфисковал у блогера Александры Митрошиной 115 млн руб. по делу о легализации денежных средств в особо крупном размере. Об этом сообщили в суде.

Речь идет о 55 млн руб., полученных от продажи квартиры на Краснопресненской набережной, а также о возврате 60,2 млн руб. от застройщика по договору долевого участия на Большой Дмитровке. По версии обвинения, эти сделки использовались для легализации более 127 млн руб.

Деньги обращены в доход государства.

Митрошину приговорили к трем годам лишения свободы условно. Суд также постановил взыскать штраф в размере 900 000 руб. Помимо условного наказания и штрафа, суд удовлетворил требование о конфискации части активов. В декабре 2025 г. Митрошина частично признала вину. Она указывала, что не скрывала сделки и переводы с личных счетов.

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