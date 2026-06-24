В Херсонской области полностью восстановили электроснабжение

24 июня губернатор Херсонской области сообщил о фиксировании полного или частичного отключения электроэнергии во всех округах региона. По его словам, энергетики и специалисты аварийных служб работали на местах отключения электроэнергии. Сальдо подчеркнул, что они делали все возможное, чтобы электричество как можно скорее вернулось в дома.