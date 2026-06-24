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В Херсонской области полностью восстановили электроснабжение

Ведомости

Электроснабжение на территории Херсонской области полностью восстановлено после перебоев. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

По его словам, энергетикам удалось в полном объеме восстановить подачу электроэнергии. Сальдо отметил, что специалисты действовали быстро, несмотря на сохраняющуюся опасность в регионе. Энергоснабжение восстановлено спустя два часа после полного или частичного обесточивания.

24 июня губернатор Херсонской области сообщил о фиксировании полного или частичного отключения электроэнергии во всех округах региона. По его словам, энергетики и специалисты аварийных служб работали на местах отключения электроэнергии. Сальдо подчеркнул, что они делали все возможное, чтобы электричество как можно скорее вернулось в дома.

В апреле в Херсонской области также было полное или частичное прекращение подачи электроэнергии. Тогда Сальдо говорил, что это произошло во всех округах региона, и не уточнял причину.

23 июня крупное отключение электроэнергии произошло в Крыму из-за технологических нарушений в энергосетях. Компания «Крымэнерго» сообщала, что, предварительно, без электроснабжения осталась примерно половина территории полуострова, в том числе Евпатория, Саки, Красноперекопск и Джанкой.

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