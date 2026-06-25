Около 1000 автомобилей скопилось в очередях перед Крымским мостом

24 июня сообщалось, что водителям разрешили перевозить через Крымский мост до 200 л топлива сверх объема в баке автомобиля. До этого действовало ограничение в 100 л. Теперь автомобилисты могут провозить до 200 л разрешенных жидкостей, включая бензин и дизельное топливо в канистрах, а также воду и другие жидкости.