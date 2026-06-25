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Около 1000 автомобилей скопилось в очередях перед Крымским мостом

Ведомости

Перед Крымским мостом образовались значительные очереди транспортных средств, общее число которых составляет около 1000. Об этом сообщил инфоцентр, отслеживающий ситуацию на подходах к транспортному переходу.

По данным информационного канала, движение затруднено со стороны Тамани, в очереди находятся 250 автомобилей. Время ожидания – около часа.

Более крупное скопление транспорта зафиксировано со стороны Керчи. Там, по данным источника, в очереди находятся 730 машин, а ориентировочное время ожидания составляет около трех часов.

22 июня движение автотранспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто. По сообщению информцентра, находящихся на мосту и в зоне досмотра просили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

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24 июня сообщалось, что водителям разрешили перевозить через Крымский мост до 200 л топлива сверх объема в баке автомобиля. До этого действовало ограничение в 100 л. Теперь автомобилисты могут провозить до 200 л разрешенных жидкостей, включая бензин и дизельное топливо в канистрах, а также воду и другие жидкости.

21 июня в Севастополе также ввели ряд временных ограничительных мер, затрагивающих работу транспорта, объектов торговли, городской инфраструктуры и проведение массовых мероприятий.

Проезд по Крымскому мосту открыт для легковых автомобилей, микроавтобусов и автобусов. Для обеспечения безопасности перед въездом на мост с обеих сторон работают пункты досмотра.

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