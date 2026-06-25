РСТ не получал данных о россиянах в обрушившемся отеле в Венесуэле
Информации о российских организованных туристах среди гостей отеля Hotel Edouard в венесуэльском городе Ла-Гуайра, который обрушился после землетрясения, нет. Об этом заявили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).
По предварительным данным, туроператоры не располагают сведениями о нахождении россиян в гостинице в момент происшествия.
Телеканал CNN сообщил, что на побережье венесуэльского штата Ла-Гуайра произошло обрушение восьмиэтажного здания отеля Hotel Eduard, расположенного в городе Макуто на севере страны. Как уточняет телеканал, в обрушившемся корпусе гостиницы насчитывалось 106 номеров.
Два мощных землетрясения с разницей в минуту произошли на северном побережье Венесуэлы. В результате происшествия погибли 32 человека, еще около 700 были ранены. В стране объявлено чрезвычайное положение, местами фиксируются перебои с электроснабжением и интернетом. Школьные занятия по всей стране приостановили на неделю. Международный аэропорт имени Симона Боливара закрыт. Мэр муниципалитета Барута в Каракасе Дарвин Гонсалес проинформировал, что при обрушении двух зданий погибли три человека. В Геологической службе США при этом предварительно оценили, что число жертв может превысить 10 000 человек.
Ассоциация туроператоров России (АТОР) заявила, что информации о пострадавших российских туристах после землетрясения в Венесуэле на данный момент не поступало.