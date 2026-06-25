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РСТ не получал данных о россиянах в обрушившемся отеле в Венесуэле

Ведомости

Информации о российских организованных туристах среди гостей отеля Hotel Edouard в венесуэльском городе Ла-Гуайра, который обрушился после землетрясения, нет. Об этом заявили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

По предварительным данным, туроператоры не располагают сведениями о нахождении россиян в гостинице в момент происшествия.

Телеканал CNN сообщил, что на побережье венесуэльского штата Ла-Гуайра произошло обрушение восьмиэтажного здания отеля Hotel Eduard, расположенного в городе Макуто на севере страны. Как уточняет телеканал, в обрушившемся корпусе гостиницы насчитывалось 106 номеров.

Последствия разрушительного землетрясения в Венесуэле
Вечером 24 июня в Венесуэле произошла серия мощных подземных толчков. По данным Геологической службы США (USGS), два землетрясения случились практически одновременно – с интервалом менее минуты. Магнитуда первого составила 7,2, второго – 7,5. В результате обрушились жилые дома и другие здания. Как минимум 32 человека погибли, еще около 700 получили ранения, сообщила исполняющая обязанности президента Делси Родригес. Глава государства отметила, что цифры могут вырасти по мере продолжения поисково-спасательных работ.
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Вечером 24 июня в Венесуэле произошла серия мощных подземных толчков. По данным Геологической службы США (USGS), два землетрясения случились практически одновременно – с интервалом менее минуты. Магнитуда первого составила 7,2, второго – 7,5. В результате обрушились жилые дома и другие здания. Как минимум 32 человека погибли, еще около 700 получили ранения, сообщила исполняющая обязанности президента Делси Родригес. Глава государства отметила, что цифры могут вырасти по мере продолжения поисково-спасательных работ. / Maxwell Briceno / REUTERS

Два мощных землетрясения с разницей в минуту произошли на северном побережье Венесуэлы. В результате происшествия погибли 32 человека, еще около 700 были ранены. В стране объявлено чрезвычайное положение, местами фиксируются перебои с электроснабжением и интернетом. Школьные занятия по всей стране приостановили на неделю. Международный аэропорт имени Симона Боливара закрыт. Мэр муниципалитета Барута в Каракасе Дарвин Гонсалес проинформировал, что при обрушении двух зданий погибли три человека. В Геологической службе США при этом предварительно оценили, что число жертв может превысить 10 000 человек.

Ассоциация туроператоров России (АТОР) заявила, что информации о пострадавших российских туристах после землетрясения в Венесуэле на данный момент не поступало.

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