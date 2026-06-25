РСТ не получал данных о россиянах в обрушившемся отеле в Венесуэле

Два мощных землетрясения с разницей в минуту произошли на северном побережье Венесуэлы. В результате происшествия погибли 32 человека, еще около 700 были ранены. В стране объявлено чрезвычайное положение, местами фиксируются перебои с электроснабжением и интернетом. Школьные занятия по всей стране приостановили на неделю. Международный аэропорт имени Симона Боливара закрыт. Мэр муниципалитета Барута в Каракасе Дарвин Гонсалес проинформировал, что при обрушении двух зданий погибли три человека. В Геологической службе США при этом предварительно оценили, что число жертв может превысить 10 000 человек.