Аксенов заверил, что в Крыму нет дефицита продуктов и лекарств

Он также сообщил, что власти продолжают работу по решению проблемы нехватки топлива в регионе и принимают необходимые меры для обеспечения безопасности. «Проблема нехватки топлива в нашем регионе остается острой, но над ее решением работают как федеральные, так и региональные власти», – сказал Аксенов.