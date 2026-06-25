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Аксенов заверил, что в Крыму нет дефицита продуктов и лекарств

Ведомости

Продовольственная безопасность Крыма обеспечена полностью, а необходимые лекарственные препараты имеются в наличии. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.

Он также сообщил, что власти продолжают работу по решению проблемы нехватки топлива в регионе и принимают необходимые меры для обеспечения безопасности. «Проблема нехватки топлива в нашем регионе остается острой, но над ее решением работают как федеральные, так и региональные власти», – сказал Аксенов.

Кроме того, на территории Крыма вводятся временные отключения электроэнергии в результате повреждения энергетической инфраструктуры. Аксенов предупредил, что ранее опубликованные графики могут соблюдаться не в полном объеме из-за меняющейся оперативной обстановки. По его словам, отключения будут проводиться точечно и по мере необходимости.

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Глава республики призвал жителей не доверять слухам и непроверенной информации.

О режиме временного ограничения электроснабжения в регионе также сообщали в «Крымэнергоинформ». Представители организации отметили, что это вынужденная мера, которая необходима для исключения перегруза электрической сети с целью не допустить аварии во всей энергосистеме.

24 июня в результате аварии в сетях Феодосия и два района Крыма оказались частично обесточены. Свет пропал в Советском и Кировском районах. Причиной стали технологические нарушения в электрических сетях.

21 июня в Севастополе ввели график временного отключения потребления электроэнергии. Меру ввели для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами города, сообщал глава Севастополя Михаил Развожаев. График отключений публикует «Севастопольэнерго».

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