Число жертв землетрясения в Венесуэле выросло до 589
Количество погибших в результате землетрясения в Венесуэле увеличилось до 589 человек. Об этом сообщила уполномоченный президент страны Делси Родригес в эфире телеканала Venezolana de Television.
По ее словам, еще 2980 человек получили ранения. Кроме того, после основного землетрясения специалисты зарегистрировали 214 повторных подземных толчков.
Два мощных землетрясения с интервалом около минуты произошли на северном побережье Венесуэлы в ночь на 25 июня по московскому времени. В стране был введен режим чрезвычайного положения. Утром 26 июня министр здравоохранения Венесуэлы Карлос Альварадо сообщал о 235 погибших и более 4300 пострадавших, большинство из которых получили легкие травмы. По данным Геологической службы США, эти землетрясения стали самыми разрушительными в стране за последнее столетие.
В Геологической службе США также сообщали, что афтершоки после землетрясения в Венесуэле могут продолжаться от нескольких месяцев до года.
26 июня во Всемирной организации здравоохранения предупреждали, что число жертв может исчисляться сотнями. Директор департамента по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Панамериканской организации здравоохранения Сиро Угарте отмечал, что первоочередной задачей остается поиск выживших и оказание экстренной медицинской помощи, поскольку первые 72 часа после землетрясения имеют решающее значение.