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Число жертв землетрясения в Венесуэле выросло до 589

Ведомости

Количество погибших в результате землетрясения в Венесуэле увеличилось до 589 человек. Об этом сообщила уполномоченный президент страны Делси Родригес в эфире телеканала Venezolana de Television.

По ее словам, еще 2980 человек получили ранения. Кроме того, после основного землетрясения специалисты зарегистрировали 214 повторных подземных толчков.

Два мощных землетрясения с интервалом около минуты произошли на северном побережье Венесуэлы в ночь на 25 июня по московскому времени. В стране был введен режим чрезвычайного положения. Утром 26 июня министр здравоохранения Венесуэлы Карлос Альварадо сообщал о 235 погибших и более 4300 пострадавших, большинство из которых получили легкие травмы. По данным Геологической службы США, эти землетрясения стали самыми разрушительными в стране за последнее столетие.

Венесуэла столкнулась с самым разрушительным землетрясением за 100 лет

Политика / Международные новости

В Геологической службе США также сообщали, что афтершоки после землетрясения в Венесуэле могут продолжаться от нескольких месяцев до года.

26 июня во Всемирной организации здравоохранения предупреждали, что число жертв может исчисляться сотнями. Директор департамента по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Панамериканской организации здравоохранения Сиро Угарте отмечал, что первоочередной задачей остается поиск выживших и оказание экстренной медицинской помощи, поскольку первые 72 часа после землетрясения имеют решающее значение.

Последствия разрушительного землетрясения в Венесуэле
Вечером 24 июня в Венесуэле произошла серия мощных подземных толчков. По данным Геологической службы США (USGS), два землетрясения случились практически одновременно – с интервалом менее минуты. Магнитуда первого составила 7,2, второго – 7,5. В результате обрушились жилые дома и другие здания. Как минимум 164 человека погибли, еще более 970 получили ранения, сообщила 25 июня утром исполняющая обязанности президента Делси Родригес. Глава государства отметила, что цифры могут вырасти по мере продолжения поисково-спасательных работ.
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Вечером 24 июня в Венесуэле произошла серия мощных подземных толчков. По данным Геологической службы США (USGS), два землетрясения случились практически одновременно – с интервалом менее минуты. Магнитуда первого составила 7,2, второго – 7,5. В результате обрушились жилые дома и другие здания. Как минимум 164 человека погибли, еще более 970 получили ранения, сообщила 25 июня утром исполняющая обязанности президента Делси Родригес. Глава государства отметила, что цифры могут вырасти по мере продолжения поисково-спасательных работ. / Maxwell Briceno / REUTERS

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