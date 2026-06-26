Число жертв землетрясения в Венесуэле выросло до 589

Два мощных землетрясения с интервалом около минуты произошли на северном побережье Венесуэлы в ночь на 25 июня по московскому времени. В стране был введен режим чрезвычайного положения. Утром 26 июня министр здравоохранения Венесуэлы Карлос Альварадо сообщал о 235 погибших и более 4300 пострадавших, большинство из которых получили легкие травмы. По данным Геологической службы США, эти землетрясения стали самыми разрушительными в стране за последнее столетие.