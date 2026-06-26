Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
JNOS19,2-8,57%CNY Бирж.11,489+2,86%IMOEX2 285,61+1,26%RTSI934,35-0,62%RGBI113,8-0,43%RGBITR756,23-0,38%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

В Севастополе восстановили электроснабжение после временных ограничений

Ведомости

Электроснабжение потребителей Севастополя, попавших под временные ограничения, восстановлено, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Max. Он призвал жителей не включать одновременно все мощные электроприборы, чтобы дать сети стабилизироваться.

В ряде районов города, включая Гагаринский район, Камыши, район Фиолента и Северную сторону, энергоснабжение уже восстановлено. Подключение остальных потребителей продолжается по мере снятия ограничений.

Частично без света остаются жители улиц Молодых Строителей, Тараса Шевченко и Александра Косарева. Специалисты «Севастопольэнерго» переключают их на резервную линию, ориентировочное время восстановления – два часа после окончания воздушной тревоги.

Работы по восстановлению энергоснабжения в Севастополе продолжались несколько дней. 24 июня город подвергся массированной атаке БПЛА, в результате которой был временно обесточен. Энергетики работали круглосуточно, однако ремонт несколько раз прерывался из-за объявляемых воздушных тревог. 21 июня в городе ввели график временного отключения электроэнергии для ликвидации перегруза сетей.

Читайте также:В Крыму и Севастополе введен режим ЧС
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь