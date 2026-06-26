В Севастополе восстановили электроснабжение после временных ограничений

Работы по восстановлению энергоснабжения в Севастополе продолжались несколько дней. 24 июня город подвергся массированной атаке БПЛА, в результате которой был временно обесточен. Энергетики работали круглосуточно, однако ремонт несколько раз прерывался из-за объявляемых воздушных тревог. 21 июня в городе ввели график временного отключения электроэнергии для ликвидации перегруза сетей.