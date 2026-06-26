В Севастополе восстановили электроснабжение после временных ограничений
Электроснабжение потребителей Севастополя, попавших под временные ограничения, восстановлено, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Max. Он призвал жителей не включать одновременно все мощные электроприборы, чтобы дать сети стабилизироваться.
В ряде районов города, включая Гагаринский район, Камыши, район Фиолента и Северную сторону, энергоснабжение уже восстановлено. Подключение остальных потребителей продолжается по мере снятия ограничений.
Частично без света остаются жители улиц Молодых Строителей, Тараса Шевченко и Александра Косарева. Специалисты «Севастопольэнерго» переключают их на резервную линию, ориентировочное время восстановления – два часа после окончания воздушной тревоги.
Работы по восстановлению энергоснабжения в Севастополе продолжались несколько дней. 24 июня город подвергся массированной атаке БПЛА, в результате которой был временно обесточен. Энергетики работали круглосуточно, однако ремонт несколько раз прерывался из-за объявляемых воздушных тревог. 21 июня в городе ввели график временного отключения электроэнергии для ликвидации перегруза сетей.