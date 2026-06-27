Госавтоинспекция предупредила о проверках для выявления нетрезвых водителей

В сообщениях ГАИ предупреждают о последствиях нетрезвого вождения. Так, ведомство Ивановской области напомнило, что управление транспортом в состоянии опьянения – грубейшее нарушение ПДД. Оно является наиболее частой причиной ДТП с тяжелыми последствиями. В инспекции призвали также сообщать полиции о водителях, которые ведут себя неадекватно на дорогах.