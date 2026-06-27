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Госавтоинспекция предупредила о проверках для выявления нетрезвых водителей

Ведомости

Управления Госавтоинспекции разных регионов России предупредили о проведении проверок на дорогах для выявления нетрезвых водителей. Сообщения опубликованы на сайтах региональных ГАИ.

Автоинспекторы Кировской области проведут сплошные проверки на дорогах 27 и 28 июня, как и в Ивановской, Тамбовской, Мурманской, Самарской и в других регионах страны. В некоторых областях проверки начались уже в пятницу, 26 июня.

В сообщениях ГАИ предупреждают о последствиях нетрезвого вождения. Так, ведомство Ивановской области напомнило, что управление транспортом в состоянии опьянения – грубейшее нарушение ПДД. Оно является наиболее частой причиной ДТП с тяжелыми последствиями. В инспекции призвали также сообщать полиции о водителях, которые ведут себя неадекватно на дорогах.

25 мая президент России Владимир Путин подписал закон, который сокращает количество процессуальных документов при освидетельствовании водителей на алкогольное опьянения. Документ вносит изменения в ст. 27.12 и 27.13 КоАП РФ.

МВД России предложило упростить процедуру оформления пьяных водителей в январе 2025 г., указав на экономию около 36 800 рабочих часов в год. В мае 2026 г. Госдума приняла закон об упрощении порядка отстранения от вождения в пьяном виде.

8 мая «Ведомости» со ссылкой на данные МВД сообщали, что количество погибших в ДТП на 10 000 транспортных средств за январь – апрель 2026 г. составило 0,48. Это на 13,6% меньше прошлогоднего показателя за аналогичный период.

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