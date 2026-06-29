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Мадуро обратился к венесуэльцам библейскими стихами

Ведомости

Бывший президент Венесуэлы Николас Мадуро, находящийся в заключении в США, выступил с обращением к жителям страны после двух землетрясений. В своем послании он процитировал 25-ю главу Евангелия от Матфея и выразил поддержку семьям погибших и пострадавших. Об этом сообщает телеканал CNN.

Мадуро привел строки из Священного Писания: «Когда мы видели Тебя больным или в темнице и навестили Тебя?» Царь им ответит: «Говорю вам истину: то, что вы сделали одному из наименьших Моих братьев, вы сделали Мне»».

Затем бывший венесуэльский лидер опубликовал сообщение в социальной сети X, в котором заявил, что они с Силией Флорес, его супругой, молятся за погибших и раненых в результате трагедии.

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Политика / Международные отношения

В результате двух сильнейших землетрясений, произошедших в Венесуэле 24 июня, погибли 1430 человек. Ранены 3238 мирных жителей. Более 3000 семей лишились крова и размещены в специальных убежищах. В Программе развития ООН (UNDP) подсчитали, что прямой ущерб от стихийного бедствия составил $6,7 млрд. Экономический урон оценивается примерно в 6% совокупного ВВП пяти наиболее пострадавших штатов, включая Каракас и эпицентр в Яракуе.

Землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 произошли с интервалом менее минуты. В стране введен режим чрезвычайного положения. Число жертв постоянно растет. Геологическая служба США прогнозировала, что их число может достигнуть 100 000 человек. Повреждены 1,7 млн зданий.

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