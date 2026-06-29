Мадуро обратился к венесуэльцам библейскими стихами

В результате двух сильнейших землетрясений, произошедших в Венесуэле 24 июня, погибли 1430 человек. Ранены 3238 мирных жителей. Более 3000 семей лишились крова и размещены в специальных убежищах. В Программе развития ООН (UNDP) подсчитали, что прямой ущерб от стихийного бедствия составил $6,7 млрд. Экономический урон оценивается примерно в 6% совокупного ВВП пяти наиболее пострадавших штатов, включая Каракас и эпицентр в Яракуе.