Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,539+1,48%UTAR8,87+10,87%AVAN545+2,44%IMOEX2 388,22+1,63%RTSI967,59+1,63%RGBI114,22+0,36%RGBITR759,96+0,39%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Греф: ЕГЭ уже отыграл свою роль

Ведомости

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) выполнил свою роль, современная система образования нуждается в новых подходах. Такое мнение на годовом собрании акционеров Сбербанка высказал глава банка Герман Греф. Прямую трансляцию встречи вели «Ведомости. Капитал».

«ЕГЭ очень хороший инструмент, он сыграл свою роль, он отыграл свою роль», – сказал Греф, отметив, что большинству взрослых было бы непросто справиться с заданиями экзамена. По его словам, он сам зачастую не только не находит правильного ответа, но и вопроса не понимает.

По мнению Грефа, формат ЕГЭ в значительной степени ориентирован на запоминание информации, а не на поиск решений с помощью логики.

Число стобалльников на ЕГЭ по истории выросло до 260 человек

Общество

Глава Сбербанка отметил, что и раньше, и сейчас школьная система пытается дать детям огромный объем знаний. По его мнению, вместо этого необходимо развивать способность ориентироваться в различных ситуациях, анализировать информацию и самостоятельно мыслить.

28 июня сообщалось, что московская выпускница Екатерина Малкова впервые за 25-летнюю историю ЕГЭ набрала максимальные 500 баллов. Она получила по 100 баллов по русскому языку, профильной математике, химии, физике и информатике.

17 июня руководитель комиссии по разработке контрольных измерительных материалов ЕГЭ по русскому языку Роман Дощинский сообщал, что максимальный результат по этому предмету получили почти 2000 участников экзамена. В тот же день стало известно, что число стобалльников по литературе превысило 1700 человек, что на 291 больше, чем годом раньше.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь