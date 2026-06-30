Греф: ЕГЭ уже отыграл свою роль
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) выполнил свою роль, современная система образования нуждается в новых подходах. Такое мнение на годовом собрании акционеров Сбербанка высказал глава банка Герман Греф. Прямую трансляцию встречи вели «Ведомости. Капитал».
«ЕГЭ очень хороший инструмент, он сыграл свою роль, он отыграл свою роль», – сказал Греф, отметив, что большинству взрослых было бы непросто справиться с заданиями экзамена. По его словам, он сам зачастую не только не находит правильного ответа, но и вопроса не понимает.
По мнению Грефа, формат ЕГЭ в значительной степени ориентирован на запоминание информации, а не на поиск решений с помощью логики.
Глава Сбербанка отметил, что и раньше, и сейчас школьная система пытается дать детям огромный объем знаний. По его мнению, вместо этого необходимо развивать способность ориентироваться в различных ситуациях, анализировать информацию и самостоятельно мыслить.
28 июня сообщалось, что московская выпускница Екатерина Малкова впервые за 25-летнюю историю ЕГЭ набрала максимальные 500 баллов. Она получила по 100 баллов по русскому языку, профильной математике, химии, физике и информатике.
17 июня руководитель комиссии по разработке контрольных измерительных материалов ЕГЭ по русскому языку Роман Дощинский сообщал, что максимальный результат по этому предмету получили почти 2000 участников экзамена. В тот же день стало известно, что число стобалльников по литературе превысило 1700 человек, что на 291 больше, чем годом раньше.