Греф: ЕГЭ уже отыграл свою роль

«ЕГЭ очень хороший инструмент, он сыграл свою роль, он отыграл свою роль», – сказал Греф, отметив, что большинству взрослых было бы непросто справиться с заданиями экзамена. По его словам, он сам зачастую не только не находит правильного ответа, но и вопроса не понимает.