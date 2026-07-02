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С аэропорта «Внуково» сняли ограничения на прием и выпуск судов

Ведомости

Московский аэропорт «Внуково» начал работу без ограничений на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила Росавиация.

По данным ведомства, ограничения были введены с целью обеспечения безопасности полетов. Об ограничении работы авиагавани Росавиация сообщила в 13:10 мск.

2 июля в Минтрансе России заявили, что во «Внуково» прибыл первый прямой регулярный рейс из Танзании. Рейс из крупнейшего города страны Дар-эс-Салама выполнила авиакомпания Air Tanzania. На борту самолета находились 123 пассажира, обратным рейсом из Москвы планируют отправиться 144 человека. Национальный авиаперевозчик Танзании будет выполнять регулярные полеты по маршруту Дар-эс-Салам – Москва («Внуково») – Занзибар.

О планах открыть прямые рейсы между Россией и Танзанией Минтранс сообщал еще 27 мая. Тогда в ведомстве отмечали, что первый полет состоится после достижения минимально необходимой загрузки рейса.

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