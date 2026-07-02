С аэропорта «Внуково» сняли ограничения на прием и выпуск судов

2 июля в Минтрансе России заявили, что во «Внуково» прибыл первый прямой регулярный рейс из Танзании. Рейс из крупнейшего города страны Дар-эс-Салама выполнила авиакомпания Air Tanzania. На борту самолета находились 123 пассажира, обратным рейсом из Москвы планируют отправиться 144 человека. Национальный авиаперевозчик Танзании будет выполнять регулярные полеты по маршруту Дар-эс-Салам – Москва («Внуково») – Занзибар.