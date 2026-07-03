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Минтранс предложил дать многодетным семьям льготу на парковку двух автомобилей

Ведомости

Минтранс РФ утвердил изменения в методические рекомендации по управлению парковочным пространством в городах, предусматривающие возможность предоставить многодетным семьям с четырьмя и более детьми права на бесплатную парковку двух автомобилей. Об этом сообщили в министерстве.

Сейчас такая льгота распространяется только на одно транспортное средство. В Минтрансе пояснили, что инициатива была разработана совместно с комитетом Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. При этом окончательное решение о предоставлении льготы принимают региональные власти.

29 июня в Социальном фонде России сообщали, что средний размер новой семейной выплаты работающим родителям, воспитывающим двух и более детей, составил 30 000 руб. В фонде поясняли, что размер выплаты рассчитывается индивидуально и зависит от доходов семьи, с которых уплачивается НДФЛ. Налог пересчитывается по льготной ставке 6%, а разница между первоначальной ставкой 13% и пересчитанной суммой возвращается получателям.

Право на выплату имеют семьи, среднедушевой доход которых не превышает полутора прожиточных минимумов. Оформить ее могут оба работающих родителя, в том числе после развода, при отсутствии задолженности по алиментам.

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