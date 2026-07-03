Минтранс предложил дать многодетным семьям льготу на парковку двух автомобилей

29 июня в Социальном фонде России сообщали, что средний размер новой семейной выплаты работающим родителям, воспитывающим двух и более детей, составил 30 000 руб. В фонде поясняли, что размер выплаты рассчитывается индивидуально и зависит от доходов семьи, с которых уплачивается НДФЛ. Налог пересчитывается по льготной ставке 6%, а разница между первоначальной ставкой 13% и пересчитанной суммой возвращается получателям.