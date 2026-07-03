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Землетрясение магнитудой 3 произошло у берегов Севастополя

Ведомости

Землетрясение магнитудой 3.0 зарегистрировали в Черном море у берегов Севастополя, передает «РИА Новости» со ссылкой на заместителя директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского Марину Бондарь.

Она отметила, что энергетический класс землетрясения зафиксирован на уровне 9.2. Толчок произошел в 15 км от мыса Фиолент. По словам Бондарь, его зарегистрировали в 16:51 мск.

22 июня в Черном море у берегов Севастополя произошло 10 землетрясений. Тогда Бондарь призывала жителей региона сохранять спокойствие и помнить о мерах безопасности.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в тот день говорил, что рядом с городом зафиксировали семь землетрясений. Он отмечал, что два из них были ощутимыми и сопровождались форшоками и афтершоками.

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