Электричество в 14 районах Крыма восстановят до конца суток
Электроснабжение в 14 районах Крыма, нарушенное после ударов ВСУ, планируется полностью восстановить до конца суток. Об этом сообщил председатель совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк в своем Telegram-канале.
По его словам, специалисты «Крымэнерго» рассчитывают завершить восстановительные работы к 00:00 мск.
«Аварийно-восстановительные бригады работают в усиленном режиме и делают все возможное, чтобы электроснабжение было восстановлено в кратчайшие сроки», – написал Гоцанюк.
Отключения затронули Симферопольский, Белогорский, Бахчисарайский, Ленинский, Красноперекопский, Джанкойский, Красногвардейский, Советский, Сакский, Нижнегорский, Первомайский, Раздольненский, Черноморский и Кировский районы. Кроме того, без электричества остались Симферополь, Саки, Феодосия, Керчь, Судак, Алушта, Армянск, Евпатория и Старый Крым.
25 июня сообщалось, что в Крыму ввели режим временного ограничения электроснабжения. Тогда сообщалось, что перебои с подачей электроэнергии возникли после повреждения объектов энергетической инфраструктуры в результате ударов ВСУ. На следующий день главы Крыма и Севастополя подписали указы о введении на территориях режима ЧС. Пояснялось, что это он не предусматривает каких-либо ограничений для граждан, но упрощает для властей ряд бюрократических процедур и согласований.