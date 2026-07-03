Электричество в 14 районах Крыма восстановят до конца суток

25 июня сообщалось, что в Крыму ввели режим временного ограничения электроснабжения. Тогда сообщалось, что перебои с подачей электроэнергии возникли после повреждения объектов энергетической инфраструктуры в результате ударов ВСУ. На следующий день главы Крыма и Севастополя подписали указы о введении на территориях режима ЧС. Пояснялось, что это он не предусматривает каких-либо ограничений для граждан, но упрощает для властей ряд бюрократических процедур и согласований.