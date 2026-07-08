Государство получило 97 объектов недвижимости экс-судьи Момотова
Судебные приставы передали в доход Российской Федерации 97 объектов недвижимости после удовлетворения иска к бывшему судье Верховного суда РФ Виктору Момотову и предпринимателю Андрею Марченко. Об этом сообщили в Главном межрегиональном (специализированном) управлении Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России.
В ФССП отметили, что недвижимость расположена в Краснодаре, Воронеже, Москве, Калининграде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Нижнем Новгороде и Вологде. По данным ведомства, передача имущества была проведена в рамках исполнения судебного решения.
В ФССП уточнили, что в государственную собственность перешло 18 участков, оформленных на сына Момотова, и 77 земельных участков и помещений, оформленных на аффилированного предпринимателя.
В мае «Ведомости» сообщали, что высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) прекратила отставку Момотова. Он утратил судейскую неприкосновенность и другие привилегии, сохранявшиеся после ухода с должности. Теперь против него могут возбудить уголовное дело, а также избрать меру пресечения, включая арест. Согласно материалам дела, суд установил, что Момотов в период работы судьей занимался незаконной предпринимательской деятельностью в нескольких регионах России, извлекал доходы через подконтрольных лиц и не декларировал их. Также утверждается, что он использовал свое служебное положение для «капитализации собственных активов» и содействия в легализации объектов недвижимости, возведенных с нарушением законодательства.
ВККС решила рассмотреть вопрос о прекращении отставки Момотова по инициативе председателя Верховного суда Игоря Краснова, сообщали «Ведомости». Осенью 2025 г. Генпрокуратура подала иск к Момотову, после чего он сам ушел в отставку, заявив, что намерен сосредоточиться на защите «своего имени» в суде. ВККС тогда досрочно прекратила его полномочия.