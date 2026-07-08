Государство получило 97 объектов недвижимости экс-судьи Момотова

В мае «Ведомости» сообщали, что высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) прекратила отставку Момотова. Он утратил судейскую неприкосновенность и другие привилегии, сохранявшиеся после ухода с должности. Теперь против него могут возбудить уголовное дело, а также избрать меру пресечения, включая арест. Согласно материалам дела, суд установил, что Момотов в период работы судьей занимался незаконной предпринимательской деятельностью в нескольких регионах России, извлекал доходы через подконтрольных лиц и не декларировал их. Также утверждается, что он использовал свое служебное положение для «капитализации собственных активов» и содействия в легализации объектов недвижимости, возведенных с нарушением законодательства.