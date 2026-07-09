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Путин присвоил звание Героя труда балетмейстеру Эйфману

Ведомости

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя труда балетмейстеру Борису Эйфману. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

«Эйфману Борису Яковлевичу – художественному руководителю Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения культуры "Академический театр Балета Бориса Эйфмана"», – указано в документе.

Звание было присвоено за особые заслуги в развитии отечественного хореографического искусства и многолетнюю плодотворную творческую деятельность.

Эйфман является народным артистом России, лауреатом государственных премий, премий «Золотая маска» и «Золотой софит», а также кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» IV, III, II и I степеней.

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