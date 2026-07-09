Набравший 99 баллов на ЕГЭ школьник решил пересдать экзамен

По словам выпускника, при первой сдаче он допустил «глупые» ошибки в тестовой части и одном из заданий второй части. Парень готовился к экзаменам с 10-го класса, в основном решая задачи в школе, и не пользовался услугами репетиторов, так как, по его оценке, в школе дают хорошую подготовку.