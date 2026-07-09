Набравший 99 баллов на ЕГЭ школьник решил пересдать экзамен
Выпускник московской школы №57 Александр Щаницын, получивший 99 баллов на ЕГЭ по профильной математике, решил пересдать его, чтобы набрать максимальные 100 баллов. Он сообщил об этом «РИА Новости».
По словам выпускника, при первой сдаче он допустил «глупые» ошибки в тестовой части и одном из заданий второй части. Парень готовился к экзаменам с 10-го класса, в основном решая задачи в школе, и не пользовался услугами репетиторов, так как, по его оценке, в школе дают хорошую подготовку.
Для поступления выпускник выбрал направление «Общая и прикладная физика» в МФТИ и в будущем планирует связать карьеру с физикой.
6 июля мэр Москвы Сергей Собянин информировал, что число стобалльников по итогам ЕГЭ-2026 в столице достигло 3175. Экзамены сдали более 93 000 человек, включая 72 000 выпускников текущего года. 8 июля министр просвещения Сергей Кравцов сообщил на совещании у президента России Владимира Путина, что в 2026 г. 330 000 выпускников набрали свыше 70 баллов на ЕГЭ. Показатель на 52 000 больше год к году.