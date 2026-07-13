Онищенко предложил повысить возраст молодежи в России до 40 лет

«И я с ним согласен... Если сегодня человек достигает 65-летнего возраста, если у него есть здоровье, так почему ему не работать? Он может и получать пенсию, и работать», – сказал Онищенко. Он подчеркнул, что сегодня люди значительно дольше сохраняют способность к труду, а также высокий уровень умственной и физической активности.