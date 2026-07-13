Онищенко предложил повысить возраст молодежи в России до 40 лет
Возраст молодежи в России нужно расширить до 40 лет, поскольку современные люди дольше сохраняют здоровье, работоспособность и высокий уровень физической и интеллектуальной активности. Об этом в интервью «РИА Новости» заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
По словам Онищенко, действующий возрастной предел уже неоднократно пересматривался. Он отметил, что ранее молодежью считали людей до 30 лет, затем до 35 лет. Академик РАН уточнил, что министр здравоохранения Михаил Мурашко указал возраст молодежи до 40 лет.
«И я с ним согласен... Если сегодня человек достигает 65-летнего возраста, если у него есть здоровье, так почему ему не работать? Он может и получать пенсию, и работать», – сказал Онищенко. Он подчеркнул, что сегодня люди значительно дольше сохраняют способность к труду, а также высокий уровень умственной и физической активности.
Онищенко также указал, что возраст молодежи должен определяться не субъективными представлениями, а объективным состоянием здоровья населения. Он указал, что в 40 лет население также создает семьи.
В мае «Ведомости» со ссылкой на данные Минсельхоза писали, что на предприятиях агропромышленного комплекса (АПК) РФ в 2025 г. работало 15,5% молодых кадров в возрасте до 35 лет от общего числа сотрудников. Представитель пресс-службы Минсельхоза отметил, что ведомство уже работает над созданием системы подготовки кадров. Сегодня в АПК трудится 6,4 млн человек, при этом наибольшее количество приходится на возрастную категорию 37–57 лет, подтвердил «Ведомостям» представитель пресс-службы Минсельхоза.
23 апреля министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что в России доля сотрудников в возрасте старше 60 лет достигла 12% от всех занятых, в то время как доля молодежи в возрасте 23–30 лет составила только 11%. Традиционно наиболее вовлеченными в экономику считаются люди в возрасте 30–39 лет, их доля 25%.