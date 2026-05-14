На российских предприятиях АПК в 2025 году работало 15,5% сотрудников до 35 лет

Доля молодых работников в 15,5% от общего числа характерна для стареющих отраслей или регионов с устойчивой депопуляцией, отметила она. Это говорит о фундаментальном дисбалансе в АПК: естественная убыль персонала многократно превышает приток. У отрасли есть трудовой коллектив, который одновременно стар и стабилен, продолжает Подольская. Но эта стабильность – иллюзия, потому что она держится на поколении, которое скоро выйдет на пенсию, считает эксперт. Отрасль вступает в фазу, когда естественная убыль кадров будет опережать их воспроизводство, если срочно не изменить ситуацию, добавила Подольская.