На российских предприятиях АПК в 2025 году работало 15,5% сотрудников до 35 лет

На российских предприятиях АПК в 2025 году работало 15,5% сотрудников до 35 летОтрасли грозит дефицит кадров из-за старения основного костяка специалистов, говорят эксперты
На предприятиях агропромышленного комплекса (АПК) РФ в 2025 г. работало 15,5% молодых кадров в возрасте до 35 лет от общего числа сотрудников. Такие данные Министерство сельского хозяйства опубликовало в Единой межведомственной информационно-статистической системе (ЕМИСС), обратили внимание «Ведомости». Представитель пресс-службы Минсельхоза отметил, что ведомство уже работает над созданием системы подготовки кадров.
Министерство утвердило методику расчета показателей в декабре 2024 г. в рамках федерального проекта «Кадры в АПК» нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Укомплектованность кадрами предприятий АПК составила 91,5%, при этом 89% сотрудников АПК работают в отрасли более пяти лет, следует из данных министерства.
Сегодня в АПК трудится 6,4 млн человек, при этом наибольшее количество приходится на возрастную категорию 37–57 лет, подтвердил «Ведомостям» представитель пресс-службы Минсельхоза. По его словам, система подготовки кадров подразумевает раннее вовлечение в профессию с участием работодателя на каждом этапе формирования профкомпетенций. Один из ключевых показателей федпроекта «Кадры в АПК» – обеспечение отрасли молодыми кадрами в возрасте до 35 лет.
По его словам, к 2030 г. по всей стране будет создано 18 000 агроклассов в школах. При этом основной ресурс для закрытия потребности в молодых специалистах – это выпускники аграрных вузов и колледжей. В 2025 г. в рамках федпроекта было заключено более 1000 целевых и ученических договоров по приоритетным для отрасли специальностям. В этом году планируется увеличить показатель до 1100 договоров, добавил он.
Отрасль АПК взрослеет быстрее, чем обновляется, сказал «Ведомостям» представитель пресс-службы компании «Мираторг». Сегодня компании сферы конкурируют за таланты не друг с другом, а с IТ-сектором и финтехом, подчеркнул он. При этом в «Мираторге» почти каждый третий сотрудник моложе 30 лет, а средний возраст специалиста – 39 лет против общеотраслевых 45 лет. Наиболее остро отрасль нуждается в гибридных специалистах: агрономах со знанием big data, ветеринарах, понимающих геномную селекцию, и инженерах, управляющих роботизированными линиями, добавил он.
Сегодня АПК в целом и молочная отрасль в частности – это высокотехнологичные и инновационные производства, но молодые специалисты зачастую до сих пор воспринимают отрасль как архаичную, сказал «Ведомостям» представитель компании «Логика молока». Ключевая задача компаний отрасли – изменить данное представление для привлечения молодежи. По его словам, компания уже открыла первый агрокласс в Подольске и планирует масштабировать проект. «Логика молока» также сотрудничает с ведущими вузами и ссузами, разрабатывая современные программы подготовки, заключил он.
За последние три года количество поданных абитуриентами заявлений на поступление увеличилось в 2,5 раза и достигло отметки в 111 000, сказал «Ведомостям» представитель Российского государственного аграрного университета – МСХА им. К. А. Тимирязева. Лидерами по количеству заявлений остаются классические специальности, которые сегодня проходят через цифровую трансформацию: агрономия и ветеринария – фундамент отрасли, где внедряются генетические исследования и беспилотные технологии, биотехнология и зоотехния, информационные технологии. По его словам, в вузе нет специальностей, которые испытывали бы нехватку студентов.
Доля работников до 35 лет – это индикатор воспроизводства трудовых ресурсов, пояснила ведущий научный сотрудник Донецкого института управления – филиала РАНХиГС Татьяна Подольская. Нормальным для устойчивой отрасли считается доля занятой молодежи в 25–30%. Этот показатель позволяет обеспечивать естественную смену поколений.
Доля молодых работников в 15,5% от общего числа характерна для стареющих отраслей или регионов с устойчивой депопуляцией, отметила она. Это говорит о фундаментальном дисбалансе в АПК: естественная убыль персонала многократно превышает приток. У отрасли есть трудовой коллектив, который одновременно стар и стабилен, продолжает Подольская. Но эта стабильность – иллюзия, потому что она держится на поколении, которое скоро выйдет на пенсию, считает эксперт. Отрасль вступает в фазу, когда естественная убыль кадров будет опережать их воспроизводство, если срочно не изменить ситуацию, добавила Подольская.
Молодому специалисту важно понимать, где он будет жить, как будет развиваться, сможет ли работать с современной техникой, расти профессионально и видеть результат своего труда, полагает профессор кафедры управления инновационной и промышленной политикой РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Полтарыхин. Для АПК, где велика роль практического опыта, преемственности и профессиональных навыков, высокая доля сотрудников со стажем – это сильная сторона, уверен он.
«Ведомости» направили запрос в Санкт-Петербургский, Ставропольский и Казанский государственные аграрные университеты, а также Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского с просьбой оценить интерес абитуриентов к аграрным направлениям подготовки. Запросы «Ведомостей» в «Агроэко», «Эфко», «Русагро», «Авангард-агро», «Дороничи», «Продимекс» и «АгриВолгу» остались без ответов.