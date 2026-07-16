Объявлен состав женской сборной России по водному поло на финал Кубка мира

В феврале European Aquatics допустила российских спортсменов до молодежных и юниорских соревнований. Для них отменили проверки биографических данных, а участие разрешили при полном соблюдении протоколов European Aquatics, включая использование флагов, гимнов, формы и других национальных атрибутов. В начале мая European Aquatics объявила, что спортсмены из РФ и Белоруссии вернутся не раньше 1 сентября 2026 г.