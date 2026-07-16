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Главная / Общество /

Объявлен состав женской сборной России по водному поло на финал Кубка мира

Ведомости

Федерация водных видов спорта России объявила окончательный состав женской сборной России по водному поло на финальный турнир Кубка мира. Об этом сообщили в ФВВСР.

Соревнования пройдут в австралийском Сиднее с 22 по 26 июля. В заявку российской команды вошли 15 спортсменок. Свой первый матч на турнире россиянки проведут 22 июля в 09:40 мск.

В состав сборной войдут двое вратарей Диана Хамраева и Эльвира Карнаух. Среди игроков капитан команды Екатерина Прокофьева, Мария Макарова, Маргарита Пыстина, Дарья Савченко, Полина Попова, Анна Арбузова, Ольга Лупиногина, Виктория Гуськова, Аниса Шарафутдинова, Белла Маркоч, Владислава Нечаева, Анастасия Адикова и Дарья Клюева.

Главный тренер команды – Сергей Маркоч.

МОК подтвердил позицию по допуску российских спортсменов

Политика / Международные отношения

13 апреля Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) разрешила российским и белорусским спортсменам выступать на взрослых соревнованиях под национальными флагами и с гимнами. Допуск будет возможен при условии прохождения не менее четырех антидопинговых тестов и проверки данных в Aquatics Integrity Unit.

В феврале European Aquatics допустила российских спортсменов до молодежных и юниорских соревнований. Для них отменили проверки биографических данных, а участие разрешили при полном соблюдении протоколов European Aquatics, включая использование флагов, гимнов, формы и других национальных атрибутов. В начале мая European Aquatics объявила, что спортсмены из РФ и Белоруссии вернутся не раньше 1 сентября 2026 г.

7 июля МОК временно приостановил действие отстранения Олимпийского комитета России (ОКР). Ограничение действовало с 12 октября 2023 г. Отмечается, что МОК будет внимательно следить за ситуацией, которая связана с ОКР. Организация оставила за собой право принять любые дальнейшие решения при необходимости.

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