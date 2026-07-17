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Развожаев: ситуация с электричеством в Севастополе усложнилась

Ведомости

Ситуация с электроснабжением в Севастополе осложнилась, из-за дефицита мощности введены дополнительные ограничения. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем канале в Max.

По его словам, команды на ограничения поступают от системного диспетчера в режиме реального времени, поэтому точный график отключений сейчас составить невозможно.

«Нам пришлось отказаться даже от режима "2 через 6", так как мощности в системе сейчас мало», – написал Развожаев.

В первую очередь электроэнергией обеспечиваются больницы, насосные станции и другие объекты критической инфраструктуры. Губернатор пояснил, что, если в соседних домах есть электричество, это может быть связано с тем, что они подключены к одной линии с такими объектами.

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По словам Развожаева, власти рассчитывают к вечеру стабилизировать работу энергосистемы и вернуться к режиму «2 через 6», при котором два часа сохраняется электроснабжение, а затем следуют шесть часов отключения. Однако этот график остается ориентировочным и может корректироваться в зависимости от нагрузки на сеть и указаний диспетчеров.

Глава города добавил, что специалисты «Севастопольэнерго» вручную переключают сети, чтобы максимально равномерно распределить имеющиеся мощности между районами.

Еще 14 июля сообщалось, что в Севастополе были введены веерные отключения электроэнергии после ночной атаки на энергетическую инфраструктуру города. Тогда Развожаев призывал жителей сократить потребление электроэнергии, а предпринимателей – по возможности ограничить использование энергоемкого оборудования.

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