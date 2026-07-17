Развожаев: ситуация с электричеством в Севастополе усложнилась

По словам Развожаева, власти рассчитывают к вечеру стабилизировать работу энергосистемы и вернуться к режиму «2 через 6», при котором два часа сохраняется электроснабжение, а затем следуют шесть часов отключения. Однако этот график остается ориентировочным и может корректироваться в зависимости от нагрузки на сеть и указаний диспетчеров.