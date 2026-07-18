Ректором Северного федерального университета стал Михаил Данилов
Ректором Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова назначили Михаила Данилова. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
В мае 2025 г. Данилов возглавил вуз в статусе исполняющего обязанности ректора.
Данилов родился в Саратове в 1979 г. Окончил Саратовский госуниверситет и Российский государственный торгово-экономический университет, получив образование в области политологии, финансов и юриспруденции.
Трудовой путь начал в 2001 г. в Саратовском госуниверситете. Работал на руководящих должностях в мэриях Саратова и Урая, а также в правительстве Марий Эл. Несколько лет курировал сферу образования в Саратовской области.
17 июля стало известно о назначении Алексея Золотухина ректором Российско-таджикского (Славянского) университета в Душанбе.