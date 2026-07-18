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Главная / Общество /

Ректором Северного федерального университета стал Михаил Данилов

Ведомости

Ректором Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова назначили Михаила Данилова. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В мае 2025 г. Данилов возглавил вуз в статусе исполняющего обязанности ректора.

Данилов родился в Саратове в 1979 г. Окончил Саратовский госуниверситет и Российский государственный торгово-экономический университет, получив образование в области политологии, финансов и юриспруденции.

Трудовой путь начал в 2001 г. в Саратовском госуниверситете. Работал на руководящих должностях в мэриях Саратова и Урая, а также в правительстве Марий Эл. Несколько лет курировал сферу образования в Саратовской области.

17 июля стало известно о назначении Алексея Золотухина ректором Российско-таджикского (Славянского) университета в Душанбе.

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