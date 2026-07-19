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Число пострадавших от ударов ВСУ в Курской области увеличилось до 10

Ведомости

Количество получивших ранения в результате атак ВСУ мирных жителей Курской области увеличилось до 10 человек, сообщил в Max губернатор региона Александр Хинштейн.

«Еще два человека ранены в результате атаки ВСУ на Льгов», – написал он.

По данным главы области, 32-летний мирный житель получил осколочные ранения правых руки и ноги. Ранение спины и левой голени зафиксированы у 47-летнего мужчины. Обоих пострадавших доставили в областной центр, где они пройдут курс лечения.

19 июля Хинштейн сообщал, что за сутки восемь человек пострадали в результате украинских ударов по территории Курской области. Атаки пришлись на столицу региона Льгов и автодорогу Рыльск – Льгов.

По данным Минобороны РФ, ночью силы ПВО сбили 140 украинских дронов самолетного типа. Беспилотники нейтрализовали над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

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