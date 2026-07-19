В Севастополе отменили режим временного ограничения электроснабжения

17 июля после стабилизации нагрузки в энергосистеме в Севастополе ввели график отключений электроэнергии «три через три». Ситуация с электроснабжением осложнилась, из-за дефицита мощности пришлось отказаться даже от режима «2 через 6», при котором два часа сохраняется электроснабжение, а затем следуют шесть часов – отключения.