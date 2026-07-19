В Севастополе отменили режим временного ограничения электроснабжения

В Севастополе отменили режим временного ограничения электроснабженияСвет вернули всем потребителям
В Севастополе сняли ограничения по подаче электричества, сообщает «Севастопольэнерго».
«В 15:32 19 июля электроснабжение всех потребителей восстановлено до следующей команды диспетчера ЧРДУ на ввод ограничения», – говорится в сообщении.
При восстановлении электроснабжения жителей Севастополя попросили не включайте все электроприборы в квартире одновременно. Резкий рост нагрузки после отключения может вызвать повторные аварии и перегрузки в сети.
17 июля после стабилизации нагрузки в энергосистеме в Севастополе ввели график отключений электроэнергии «три через три». Ситуация с электроснабжением осложнилась, из-за дефицита мощности пришлось отказаться даже от режима «2 через 6», при котором два часа сохраняется электроснабжение, а затем следуют шесть часов – отключения.
14 июля в Севастополе ввели веерные отключения после ночного удара по энергоинфраструктуре. Губернатор города Михаил Развожаев тогда попросил жителей экономить электричество, а бизнес – снизить нагрузку на сети.