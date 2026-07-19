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В Севастополе отменили режим временного ограничения электроснабжения

Свет вернули всем потребителям
Ведомости

В Севастополе сняли ограничения по подаче электричества, сообщает «Севастопольэнерго».

«В 15:32 19 июля электроснабжение всех потребителей восстановлено до следующей команды диспетчера ЧРДУ на ввод ограничения», – говорится в сообщении.

При восстановлении электроснабжения жителей Севастополя попросили не включайте все электроприборы в квартире одновременно. Резкий рост нагрузки после отключения может вызвать повторные аварии и перегрузки в сети.

21 июня в Севастополе ввели график временного отключения потребления электроэнергии после атаки ВСУ. В ночь на 21 июня украинская армия также нанесла удары беспилотниками по Крыму и Краснодарскому краю.

17 июля после стабилизации нагрузки в энергосистеме в Севастополе ввели график отключений электроэнергии «три через три». Ситуация с электроснабжением осложнилась, из-за дефицита мощности пришлось отказаться даже от режима «2 через 6», при котором два часа сохраняется электроснабжение, а затем следуют шесть часов – отключения. 

14 июля в Севастополе ввели веерные отключения после ночного удара по энергоинфраструктуре. Губернатор города Михаил Развожаев тогда попросил жителей экономить электричество, а бизнес – снизить нагрузку на сети.

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