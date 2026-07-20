Поддубный предложил улучшить систему оповещения россиян об угрозах
Военкор, член генсовета «Единой России» Евгений Поддубный предложил создать особую систему оповещения о беспилотной и ракетной опасности для жителей приграничных районов Курской области, сообщила партия. Журналист озвучил инициативу по итогам встречи с бойцами бригады «БАРС-Курск».
«Оповещение в основном происходит по мобильной связи – через СМС-сообщение или мессенджер Max. Но не везде мобильная связь стабильна в приграничье. Поэтому необходимо дублировать оповещение через радиосвязь», – отметил Поддубный.
По его словам, на приграничных территориях большое количество жителей используют любительские радиостанции. Устройства помогают им оставаться на связи, когда телефон не работает. Военкор выразил уверенность, что если таким же образом можно будет принимать сигналы беспилотной опасности или ракетной опасности, то жители смогут вовремя уходить в укрытие.
19 июля губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что за сутки на территории региона от ударов ВСУ пострадали 10 мирных жителей. Удары украинских БПЛА пришлись на столицу региона, Льгов и автодорогу Рыльск – Льгов.