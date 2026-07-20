Поддубный предложил улучшить систему оповещения россиян об угрозах

По его словам, на приграничных территориях большое количество жителей используют любительские радиостанции. Устройства помогают им оставаться на связи, когда телефон не работает. Военкор выразил уверенность, что если таким же образом можно будет принимать сигналы беспилотной опасности или ракетной опасности, то жители смогут вовремя уходить в укрытие.