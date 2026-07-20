В России средний размер пенсии составил 25 402 рубля в июне

1 июля замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев заявил, что личное обращение не должно быть обязательным для россиян при оформлении страховых пенсий по старости. Он отметил, что государство обладает достаточным набором инструментов, чтобы сделать этот процесс быстрым, удобным и комфортным. Партия тогда отметила, что для выполнения этой цели был подготовлен соответствующий законопроект.