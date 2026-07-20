В России средний размер пенсии составил 25 402 рубля в июне
В июне средний размер пенсии россиян составил 25 402 руб., передает ТАСС со ссылкой на данные Соцфонда.
Максимальный размер пенсии в указанном месяце зафиксировали на Чукотке – 42 270 руб. В тройку лидеров также вошли Ненецкий автономный округ (38 831 руб.) и Камчатский край (37 662 руб.). Четвертую и пятую строчку заняли Магаданская область с пенсией в 37 582 руб. и Ханты-Мансийский автономный округ – 37 097 руб.
1 июля замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев заявил, что личное обращение не должно быть обязательным для россиян при оформлении страховых пенсий по старости. Он отметил, что государство обладает достаточным набором инструментов, чтобы сделать этот процесс быстрым, удобным и комфортным. Партия тогда отметила, что для выполнения этой цели был подготовлен соответствующий законопроект.
10 июня Минтруд предложил назначать страховые пенсии по старости без подачи личного заявления. Согласно документу, с 1 января 2027 г. страховая пенсия по старости может назначаться автоматически на основании данных, имеющихся в распоряжении органов пенсионного обеспечения, без обращения гражданина с заявлением. Речь идет о гражданах, достигших установленного пенсионного возраста и выполнивших условия по страховому стажу и индивидуальному пенсионному коэффициенту.