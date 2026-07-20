Путин поздравил российских шахматистов с Международным днем шахмат

25 июня российская шахматистка Валерия Клейменова досрочно стала победительницей чемпионата мира среди девушек до 18 лет. Состязания проходили в итальянском Монтесильвано. В партии предпоследнего, 10-го, тура Клейменова белыми фигурами победила россиянку Лейлу Табермакову. Встреча завершилась на 59-м ходу. После этой победы Клейменова набрала 9,5 очка и за тур до окончания соревнований стала недосягаемой для ближайшей преследовательницы – представительницы Индии Пратитеи Бордолои, в активе которой 8 очков.