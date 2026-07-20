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Путин поздравил российских шахматистов с Международным днем шахмат

Ведомости

Президент России Владимир Путин поздравил российских шахматистов по случаю Международного дня шахмат. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, российские шахматисты продолжают показывать высокие результаты как на внутрироссийских, так и на международных соревнованиях, внося вклад в развитие российской отечественной шахматной школы.

Отдельно представитель Кремля сообщил, что Путин провел рабочую встречу с губернатором Запорожской области Евгением Балицким. Как отметил Песков, регион живет и работает в особенных условиях, что требует внимания со стороны главы государства.

25 июня российская шахматистка Валерия Клейменова досрочно стала победительницей чемпионата мира среди девушек до 18 лет. Состязания проходили в итальянском Монтесильвано. В партии предпоследнего, 10-го, тура Клейменова белыми фигурами победила россиянку Лейлу Табермакову. Встреча завершилась на 59-м ходу. После этой победы Клейменова набрала 9,5 очка и за тур до окончания соревнований стала недосягаемой для ближайшей преследовательницы – представительницы Индии Пратитеи Бордолои, в активе которой 8 очков.

11 июня стало известно, что Международная шахматная федерация (FIDE) временно приостановила членство Федерации шахмат России. В организации пояснили, что решение связано с неисполнением федерацией постановления Спортивного арбитражного суда (CAS) в установленный срок. При этом FIDE подчеркнула, что российские шахматисты по-прежнему могут участвовать в международных турнирах в соответствии с действующими правилами федерации.

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