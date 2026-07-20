Светлану Маслякову похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

17 июля Международный клуб КВН сообщил, что Маслякова умерла в возрасте 78 лет. Она родилась в 1947 г. в Москве и в 1966 г. начала работать в Молодежной редакции Центрального телевидения в должности ассистента режиссера программы «КВН». Позже Маслякова стала режиссером Высшей лиги КВН и других проектов клуба. В октябре 1971 г. она вышла замуж за Александра Маслякова. Их брак продолжался более 50 лет.