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Светлану Маслякову похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

Ведомости

Режиссера программы КВН и вдову бывшего ведущего клуба Светлану Маслякову похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом «РИА Новости» сообщили в ее окружении.

«Светлану Анатольевну похоронили сегодня рядом с ее матерью на Троекуровском», – сказал собеседник агентства.

17 июля Международный клуб КВН сообщил, что Маслякова умерла в возрасте 78 лет. Она родилась в 1947 г. в Москве и в 1966 г. начала работать в Молодежной редакции Центрального телевидения в должности ассистента режиссера программы «КВН». Позже Маслякова стала режиссером Высшей лиги КВН и других проектов клуба. В октябре 1971 г. она вышла замуж за Александра Маслякова. Их брак продолжался более 50 лет.

Ее супруг скончался 8 сентября 2024 г. в возрасте 82 лет. Тогда соболезнования его родным и близким выразил президент России Владимир Путин, отметив, что благодаря Маслякову КВН стал уникальным явлением отечественной культуры и завоевал всенародную популярность.

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