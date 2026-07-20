Из-за угрозы дронов в Чехове отменили ежегодный военно-исторический фестиваль
Из-за угрозы атак беспилотников в подмосковном Чехове отменили проведение военно-исторического фестиваля «Молодинская битва». Об этом сообщил глава муниципального округа Михаил Собакин в своем Telegram-канале.
«Сегодня безопасность каждого человека стоит превыше любых традиций и планов», – отметил глава Чехова.
Собакин рассказал, что в последние дни обстановка в регионе крайне напряженная. Атаки на различные объекты в Московской области участились. Он написал, что понимает – для многих это не просто праздник, но важная традиция. Однако рисковать жизнями людей недопустимо, подчеркнул Собакин. Все подготовительные работы по организации будут свернуты.
Фестиваль «Молодинская битва» посвящен сражению, которое произошло летом 1572 г. у села Молоди. Сейчас территория входит в границы Чеховского округа. В той битве соединенная армия Русского царства под предводительством воевод Михаила Воротынского и Дмитрия Хворостинина разгромила превосходящее по численности войско крымского хана Девлет I Гирея.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что с вечера 19 июля до утра в направлении Московского региона летело более 400 украинских беспилотников. По его данным, большая часть дронов была уничтожена на дальних подступах, а на подлете к Москве силы ПВО сбили 85 БПЛА.
После массированной атаки на столичный регион Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Число пострадавших выросло до 10 человек, включая одного ребенка.