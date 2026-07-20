Из-за угрозы дронов в Чехове отменили ежегодный военно-исторический фестиваль

Собакин рассказал, что в последние дни обстановка в регионе крайне напряженная. Атаки на различные объекты в Московской области участились. Он написал, что понимает – для многих это не просто праздник, но важная традиция. Однако рисковать жизнями людей недопустимо, подчеркнул Собакин. Все подготовительные работы по организации будут свернуты.