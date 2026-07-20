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Число пострадавших после атаки БПЛА на Подмосковье выросло до 10

Ведомости

Число пострадавших в результате ночной атаки украинских дронов на Московскую область выросло до 10 человек, среди них один ребенок. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, в Домодедове помощь потребовалась семерым. 27-летний мужчина с осколочным ранением голени отказался от госпитализации. Еще шесть человек, среди которых три гражданина Китая, находятся в Домодедовской больнице.

Госпитализация потребовалась 74-летнему мужчине с множественными осколочными ранениями, его переведут в специализированный медицинский центр Москвы, 53-летнему мужчину с открытым переломом бедра, 26-летнему мужчине с ранением голени, а также еще троим с осколочными ранениями.

В Одинцовском городском округе медицинскую помощь оказали 11-летней девочке, у нее диагностировали острую реакцию на стресс. В Подольске пострадали двое, 66-летней женщине с ссадинами и гематомой помощь оказали на месте, а 38-летняя женщина отказалась от госпитализации.

Что известно о массовом налете БПЛА на Москву и Подмосковье

Политика / Армия и спецслужбы

Воробьев уточнил, что на всех местах происшествий работают экстренные службы.

20 июля глава Домодедова Евгения Хрусталева сообщала 6 шести пострадавших из-за ночной атаки на регион. По данным на 09:00 мск, возгорание произошло на территории индустриального парка «Южные врата». Пожар удалось локализовать, его тушение продолжается. Еще один беспилотник попал в верхний этаж жилого дома в микрорайоне Южный на улице Курыжова, д. 20. Возгорания не возникло, однако поврежден фасад здания.

Мэр Москвы Сергей Собянин писал, что ночью в направлении Московского региона летели примерно 400 беспилотников ВСУ. Утром Воробьев говорил, что в Подмосковье один человек был ранен при пожаре в частном доме, еще один пострадал на трассе М-4, где БПЛА рухнул рядом с автомобилем.

Всего за ночь силы ПВО сбили 381 украинский беспилотник самолетного типа над регионами России. СК возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт) в связи с массированной атакой дронов ВСУ на Московский регион.

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