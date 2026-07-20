Число пострадавших после атаки БПЛА на Подмосковье выросло до 10

Мэр Москвы Сергей Собянин писал, что ночью в направлении Московского региона летели примерно 400 беспилотников ВСУ. Утром Воробьев говорил, что в Подмосковье один человек был ранен при пожаре в частном доме, еще один пострадал на трассе М-4, где БПЛА рухнул рядом с автомобилем.