В результате атаки БПЛА на Домодедово пострадали шесть человек
В результате ночной атаки украинских беспилотников на городской округ Домодедово пострадали шесть человек, а также были повреждены жилые и промышленные объекты. Об этом заявила глава Домодедова Евгения Хрусталева.
По данным на 09:00 мск, возгорание произошло на территории индустриального парка «Южные врата». Пожар удалось локализовать, его тушение продолжается. Еще один беспилотник попал в верхний этаж жилого дома в микрорайоне Южный на улице Курыжова, д. 20. Возгорания не возникло, однако поврежден фасад здания.
Кроме того, два человека получили травмы: один пострадал при возгорании частного дома, еще один – после падения беспилотника рядом с автомобилем на трассе М-4.
По информации главы округа, всего в Домодедовской больнице находятся шесть человек с травмами различной степени тяжести. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Один мужчина находится в тяжелом состоянии, врачи продолжают бороться за его жизнь.
Хрусталева отметила, что все экстренные службы работают в режиме повышенной готовности, а ситуация находится под ее личным контролем.
Системы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 381 украинский беспилотник самолетного типа над российскими регионами. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ночью в направлении Московского региона летели примерно 400 беспилотников ВСУ. Большую часть из них российские военные нейтрализовали на дальних подступах. В Подмосковье, по словам губернатора Андрея Воробьева, один человек был ранен при пожаре в частном доме. Еще один пострадал на трассе М-4, где БПЛА рухнул рядом с автомобилем.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело после массированной атаки украинских беспилотников на Московский регион по ст. 205 УК РФ (террористический акт).