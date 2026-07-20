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Прокуратура обжаловала мягкое наказание Митрошиной

Ведомости

Прокуратура обжаловала приговор Тверского суда Москвы блогеру Александре Митрошиной. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на ее адвоката Михаила Юсупова.

По его словам, прокуратура подала жалобу на мягкое решение. Сторона защиты также обжаловала приговор, отметил Юсупов, но подробностей не привел.

18 июня Тверской суд признал Митрошину виновной в легализации денежных средств в особо крупном размере и назначил ей наказание в виде трех лет лишения свободы условно. Суд также постановил взыскать штраф в размере 900 000 руб. Помимо условного наказания и штрафа, суд удовлетворил требование о конфискации части активов. В доход государства обращены денежные средства на сумму 115 млн руб.

Блогера обвиняют по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Максимально по этой статье ей могли назначить до семи лет лишения свободы. Следствие считает, что она получила более 127 млн руб. и уклонялась от уплаты налогов с этих средств.

Речь идет о 55 млн руб., полученных от продажи квартиры на Краснопресненской набережной, а также о возврате 60,2 млн руб. от застройщика по договору долевого участия на Большой Дмитровке. По версии обвинения, именно эти сделки использовались для легализации более 127 млн руб., которые были получены в результате уклонения от уплаты налогов.

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