Мошенники начали предлагать студентам фейковые стажировки для кражи средств
Мошенники могут представляться сотрудниками HR-департаментов крупных компаний и предлагать студентам якобы пройти стажировку, передает «РИА Новости» со ссылкой на данные платформы «Мошеловка» Народного фронта.
Аферисты публикуют вакансии на бесплатных площадках и в социальных сетях. Соискателям могут предлагать высокую оплату стажировки с первого дня, гибкий график и гарантированный контракт по итогам лета. При оформлении документов злоумышленники просят студента отправить и платежные данные. Предлогом становится якобы открытие зарплатной карты, покупка корпоративного софта или платное тестирование.
Представители «Мошеловки» посоветовали проверять вакансии и стажировки на официальных сайтах компаний или с помощью служб поддержки. Они также отметили, что престижные работодатели не будут просить стажеров оплатить обучение, тесты или оформление документов.
20 июля МВД России сообщило, что аферисты в рамках преступных схем пытаются получить психологический контроль над жертвами, чтобы затем вовлечь их в совершение противоправных действий. Для достижения этой цели мошенники могут представляться сотрудниками правоохранительных органов, сообщая, например, о том, что на человека пытались оформить кредит или он сам обвиняется в финансировании запрещенных организаций.