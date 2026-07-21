Мошенники начали предлагать студентам фейковые стажировки для кражи средств

20 июля МВД России сообщило, что аферисты в рамках преступных схем пытаются получить психологический контроль над жертвами, чтобы затем вовлечь их в совершение противоправных действий. Для достижения этой цели мошенники могут представляться сотрудниками правоохранительных органов, сообщая, например, о том, что на человека пытались оформить кредит или он сам обвиняется в финансировании запрещенных организаций.