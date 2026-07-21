РАН: вакцины от гриппа могут продлить жизнь пожилым людям

«Если говорить о вакцинах, то вообще вакцины против пневмококка, против гриппа и других инфекций – это вакцины, которые не просто снижают риск инфекции, но они продлевают жизнь. Они замедляют процессы старения, потому что любой инфекционный процесс – это синдром воспаления, мощное воспаление, а любое воспаление ускоряет процесс старения», – объяснила она.