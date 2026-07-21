РАН: вакцины от гриппа могут продлить жизнь пожилым людям
Вакцины против пневмококка, гриппа или других инфекций могут продлить жизни пожилым людям, сообщила «РИА Новости» главный внештатный гериатр (специализируется на здоровье пожилых людей) Минздрава РФ, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева.
«Если говорить о вакцинах, то вообще вакцины против пневмококка, против гриппа и других инфекций – это вакцины, которые не просто снижают риск инфекции, но они продлевают жизнь. Они замедляют процессы старения, потому что любой инфекционный процесс – это синдром воспаления, мощное воспаление, а любое воспаление ускоряет процесс старения», – объяснила она.
По словам Ткачевой, раньше о вакцинах против инфекций не думали в таком контексте, однако сейчас это часть геропротекции.
В мае представители Сеченовского университета рассказали «Ведомостям», что наночастицы оксида церия могут защищать клетки от повреждений ДНК и, соответственно, замедлять старение. Такие нанокомпозиты могут быть полезны также для регенеративной медицины, лечения воспалительных заболеваний и защиты от радиации, говорила заведующая лабораторией наук о жизни Екатерина Силина.
Тогда Ткачева также отмечала, что ученые испытывают сенолитики (избирательно уничтожают стареющие клетки), антиоксиданты (защищают ДНК от повреждений) и активаторы аутофагии (запускают процесс самоочищения клеток от поврежденных компонентов) в качестве средств для замедления старения. Однако пока что такие препараты «очень далеки от внедрения в клиническую практику», сказала эксперт.