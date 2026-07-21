Верховный суд РФ разрешил водителям не возить с собой бумажный полис ОСАГО
Верховный суд России признал, что водители, оформившие полис ОСАГО в электронном виде, не обязаны иметь при себе его бумажную копию. Решение принято по итогам рассмотрения жалобы жителя Свердловской области, с материалами которого ознакомился ТАСС.
Поводом для разбирательства стал случай, произошедший 19 октября 2024 г. Во время проверки документов инспектор ГИБДД МО МВД России «Алапаевский» остановил автомобиль Lada 219120 под управлением Михаила Лопатина. Несмотря на наличие действующего электронного полиса ОСАГО, водитель не смог предъявить его на бумажном носителе, после чего был привлечен к административной ответственности и оштрафован на 500 руб. по ч. 2 ст. 12.3 КоАП РФ.
Верховный суд установил, что на момент проверки страховой полис был оформлен и действовал, что подтверждалось сведениями страховой компании. В связи с этим суд пришел к выводу об отсутствии состава административного правонарушения. В решении суда отмечается, что постановление инспектора подлежит отмене.
15 июля Банк России представил обновленный ренкинг страховых компаний по количеству жалоб на ОСАГО за 2025 г., включив в него не только обоснованные обращения, но и жалобы, которые были полностью или частично удовлетворены финансовым уполномоченным. Как отмечает Центробанк, обновленный подход позволит автовладельцам более полно оценивать качество работы страховщиков на рынке обязательного автострахования. При этом в ренкинг не включаются страховые организации, в отношении которых зафиксирована только одна обоснованная жалоба, а также компании с небольшой клиентской базой по сравнению с другими участниками. Не учитываются также решения финансового уполномоченного, которые находятся на стадии судебного обжалования.
30 июня в Банке России объявили, что в России начнет действовать новый порядок расчета стоимости ремонта по ОСАГО. При определении средней стоимости запчасти не будут учитываться цены ее аналогов, если они на 70% дешевле оригинала, а средняя стоимость расходных материалов будет определяться без скидок. Расходы на детали одноразового использования (уплотнители, наклейки и др.) страховщики теперь будут включать в стоимость ремонта в полном объеме.