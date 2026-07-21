Верховный суд РФ разрешил водителям не возить с собой бумажный полис ОСАГО

15 июля Банк России представил обновленный ренкинг страховых компаний по количеству жалоб на ОСАГО за 2025 г., включив в него не только обоснованные обращения, но и жалобы, которые были полностью или частично удовлетворены финансовым уполномоченным. Как отмечает Центробанк, обновленный подход позволит автовладельцам более полно оценивать качество работы страховщиков на рынке обязательного автострахования. При этом в ренкинг не включаются страховые организации, в отношении которых зафиксирована только одна обоснованная жалоба, а также компании с небольшой клиентской базой по сравнению с другими участниками. Не учитываются также решения финансового уполномоченного, которые находятся на стадии судебного обжалования.